يطرح الصانع الصيني عددا غير محدود من إصدارات السيارات بالسوق المصري ، وذلك من أجل توفير كافة فئات السيارات أمام المواطنين سواء كانت سيدان او هاتشباك او كروس أوفر وذلك لتلبية احتياجات المواطنين في الحصول علي سيارات جديدة وبإمكانيات متطورة .

جيلي كولراي 2024 العائلية الجديدة تباع بهذه الأسعار

- أبعاد جيلي كولراي موديل 2024 :

جيلي كولراي 2024 العائلية الجديدة تباع بهذه الأسعار

تأتي سيارة جيلي كولراي موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بطول 4380 مم، وعرض 1810 مم، وارتفاع 1615 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2600 مم .

- محرك جيلي كولراي موديل 2024 :

جيلي كولراي 2024 العائلية الجديدة تباع بهذه الأسعار

عزم دوران سيارة جيلي كولراي موديل 2024 يصل الي 290 نيوتن/متر ، وتصل سرعتها القصوى الي 195 كم/ساعة ، وتنتج قوة تصل الي 174 حصان ، ومزودة بمحرك سعه 1500 سي سي تيربو، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون في 7.6 ثانية، ومقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك، وتحتاج الي 5.8 لتر من الوقود لقطع مسافة تصل الي 100 كم/ساعة .

- أسعار جيلي كولراي موديل 2024 الجديدة بالسوق المصري :

جيلي كولراي 2024 العائلية الجديدة تباع بهذه الأسعار

الفئة الأولي من سيارة جيلي كولراي موديل 2024 تباع بسعر رسمي يصل الي مليون و 349 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة جيلي كولراي موديل 2024 تباع بسعر رسمي يصل الي مليون و 434 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة جيلي كولراي موديل 2024 تباع بسعر رسمي يصل الي مليون و 584 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة جيلي كولراي موديل 2024 تباع بسعر رسمي يصل الي مليون و 659 ألف جنيه .