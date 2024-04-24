 جيلي كولراي 2024 العائلية الجديدة تباع بهذه الأسعار

يطرح الصانع الصيني عددا غير محدود من إصدارات السيارات بالسوق المصري ، وذلك من أجل توفير كافة فئات السيارات أمام المواطنين سواء كانت سيدان او هاتشباك او كروس أوفر وذلك لتلبية احتياجات المواطنين في الحصول علي سيارات جديدة وبإمكانيات متطورة .
- أبعاد جيلي كولراي موديل 2024 :
تأتي سيارة جيلي كولراي موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بطول 4380 مم، وعرض 1810 مم، وارتفاع 1615 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2600 مم .
- محرك جيلي كولراي موديل 2024 :
عزم دوران سيارة جيلي كولراي موديل 2024 يصل الي 290 نيوتن/متر ، وتصل سرعتها القصوى الي 195 كم/ساعة ، وتنتج قوة تصل الي 174 حصان ، ومزودة بمحرك سعه 1500 سي سي تيربو، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون في 7.6 ثانية، ومقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك، وتحتاج الي 5.8 لتر من الوقود لقطع مسافة تصل الي 100 كم/ساعة .
- أسعار جيلي كولراي موديل 2024 الجديدة بالسوق المصري :
الفئة الأولي من سيارة جيلي كولراي موديل 2024 تباع بسعر رسمي يصل الي مليون و 349 ألف جنيه .
الفئة الثانية من سيارة جيلي كولراي موديل 2024 تباع بسعر رسمي يصل الي مليون و 434 ألف جنيه .
الفئة الثالثة من سيارة جيلي كولراي موديل 2024 تباع بسعر رسمي يصل الي مليون و 584 ألف جنيه .
الفئة الرابعة من سيارة جيلي كولراي موديل 2024 تباع بسعر رسمي يصل الي مليون و 659 ألف جنيه .