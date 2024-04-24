ينتشر داخل سوق السيارات باقة متنوعة من طرازات السيارات الجديدة التي تم توافرها بعد استقرار سعر صرف الدولار ، وتواجده تلك الإصدارات من اجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول علي سيارات جديدة وبإمكانيات متطورة تعمل علي راحة قائدها وركابها ومن ضمن تلك السيارات نيسان صني موديل 2024 .

أرخص سيارة يابانية 2024 بالسوق المصري

- محرك نيسان صنى موديل 2024 :

أرخص سيارة يابانية 2024 بالسوق المصري

سعه خزان وقود سيارة نيسان صنى موديل 2024 يصل الي 41 لتر ، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون في 12.5 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعه 1500 سي سي ، وتحتاج الي 6.9 لتر من الوقود لقطع مسافة تصل الي 100 كم/ساعة ، وتنتج قوة 108 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/ساعة ، وبها عزم دوران يصل الي 134 نيوتن/متر .

- أبعاد نيسان صنى موديل 2024 :

أرخص سيارة يابانية 2024 بالسوق المصري

تتوافر سيارة نيسان صنى موديل 2024 بسوق السيارات المصري بطول 4425 مم، وعرض 1659 مم، وارتفاع 1500 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2600 مم .

- أسعار نيسان صنى موديل 2024 بعد تراجع الأوفر برايس :

أرخص سيارة يابانية 2024 بالسوق المصري

الفئة الأولي من سيارة نيسان صنى موديل 2024 تباع بدون زيادات بسعر 695 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة نيسان صنى موديل 2024 تباع بدون زيادات بسعر 726 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة نيسان صنى موديل 2024 تباع بدون زيادات بسعر 747 ألف جنيه .