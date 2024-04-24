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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أرخص سيارة يابانية 2024 بالسوق المصري

أرخص سيارة يابانية
أرخص سيارة يابانية 2024 بالسوق المصري

ينتشر داخل سوق السيارات باقة متنوعة من طرازات السيارات الجديدة التي تم توافرها بعد استقرار سعر صرف الدولار ، وتواجده تلك الإصدارات من اجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول علي سيارات جديدة وبإمكانيات متطورة تعمل علي راحة قائدها وركابها ومن ضمن تلك السيارات نيسان صني موديل 2024 .

 أرخص سيارة يابانية 2024 بالسوق المصري

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- محرك نيسان صنى موديل 2024 :

 أرخص سيارة يابانية 2024 بالسوق المصري

سعه خزان وقود سيارة نيسان صنى موديل 2024 يصل الي 41 لتر ، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون في 12.5 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعه 1500 سي سي ، وتحتاج الي 6.9 لتر من الوقود لقطع مسافة تصل الي 100 كم/ساعة ، وتنتج قوة 108 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/ساعة ، وبها عزم دوران يصل الي 134 نيوتن/متر .

- أبعاد نيسان صنى موديل 2024 :

 أرخص سيارة يابانية 2024 بالسوق المصري

تتوافر سيارة نيسان صنى موديل 2024 بسوق السيارات المصري بطول 4425 مم، وعرض 1659 مم، وارتفاع 1500 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2600 مم .

- أسعار نيسان صنى موديل 2024 بعد تراجع الأوفر برايس :

 أرخص سيارة يابانية 2024 بالسوق المصري

الفئة الأولي من سيارة نيسان صنى موديل 2024 تباع بدون زيادات بسعر 695 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة نيسان صنى موديل 2024 تباع بدون زيادات بسعر 726 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة نيسان صنى موديل 2024 تباع بدون زيادات بسعر 747 ألف جنيه .

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