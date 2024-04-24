تشهد مصر خلال هذه الفترة ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة ، وذلك بسبب قدوم فصل الصيف ، وبالتالي تتأثر السيارات بدرجات الحرارة المرتفعة ، وذلك يؤثر علي جميع أجزاء السيارة الداخلية والخارجية .

إرشادات لتبريد مقصورة السيارة بدون تكييف

وبالتالي عند ارتفاع درجة حرارة مقصورة السيارة فـ ذلك يصبح أمر مزعج، لان ارتفاع الحرارة يؤثر علي قيادة السيارة بسبب عدم راحة قائدها .

- إرشادات لتبريد مقصورة السيارة بدون تكييف :

إرشادات لتبريد مقصورة السيارة بدون تكييف

- ركن السيارة بعيداً عن الشمس :

للحفاظ على درجة حرارة مقصورة السيارة منخفضة يجب ركن السيارة في مكان بعيد عن اشعة الشمس المباشرة .

- شراء حواجز حرارية :

إرشادات لتبريد مقصورة السيارة بدون تكييف

استخدام الحواجز الحرارية يقلل من دخول الحرارة إلى مقصورة السيارة ، وتستخدم تلك الحواجز أيضا لتغطية لوحة التحكم والمقاعد لمنع ارتفاع حرارتها .

- فتح نوافذ السيارة :

إرشادات لتبريد مقصورة السيارة بدون تكييف

قم بفتح نوافذ السيارة لبضع دقائق للسماح بتهوية المقصورة وتقليل درجة الحرارة الداخلية.

- وضع مناشف مبللة :

إرشادات لتبريد مقصورة السيارة بدون تكييف

يمكن وضع مناشف مبللة على المقاعد ولوحة القيادة لتبريد الهواء المحيط بالسيارة .

- توفير مروحة يدوية :

إرشادات لتبريد مقصورة السيارة بدون تكييف

يمكن استخدام مروحة يدوية لتدوير الهواء داخل المقصورة وتقليل الاحتكاك مع الجلد والملابس .

- استخدام غطاء للنوافذ :

إرشادات لتبريد مقصورة السيارة بدون تكييف

يجب تركيب غطاء للنوافذ الأمامية والخلفية لتقليل دخول الحرارة داخل المقصورة .