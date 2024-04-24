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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

مواصفات مازدا CX-80 الـ SUV الجديدة

مواصفات مازدا CX-80
مواصفات مازدا CX-80 الـ SUV الجديدة

كشفت شركة مازدا اليابانية عن أطلاق طرازها الجديد مازدا  CX-80 ، وتنتمي CX-80 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات ، وتظهر بتصميم أنيق وعصري .

مواصفات مازدا  CX-80 الـ SUV الجديدة

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- مواصفات مازدا  CX-80 الـ SUV الجديدة :

مواصفات مازدا  CX-80 الـ SUV الجديدة

يصل طول سيارة مازدا  CX-80 الـ SUV الجديدة الي 5 متر ، وبها قاعدة عجلات بطول 3.20 مم ، وتصل مساحة حقيبة الأمتعة الي 1971 لتر .

- محرك مازدا  CX-80 الـ SUV الجديدة :

مواصفات مازدا  CX-80 الـ SUV الجديدة

تحل سيارة مازدا  CX-80 الـ SUV الجديدة علي قوتها من محرك 6 سلندر سعه 3300 سي سي ، وتنتج قوة تصل الي 187 كيلووات، أي ما يعادل 254 حصان.

مواصفات مازدا  CX-80 الـ SUV الجديدة

أما بالنسبة الي النسخة الهجين فـ تعتمد علي محرك 4 سلندر سعه 2500 سي سي ، وتخرج قوة تصل الي 141 كيلووات، أي ما يعادل 191 حصان ، بجنب محرك كهربائي ينتج قوة تصل الي 129 كيلووات، أي ما يعادل 175 حصان، وبها بطارية سعه 17.8 كيلووات/ساعة .

مواصفات مازدا  CX-80 الـ SUV الجديدة

ويمكن لسيارة مازدا  CX-80 الـ SUV الجديدة ان تقوم بقطع مسافة تصل الي 60 كم/ساعة، وتحتاج الي 1.6 لتر من الوقود لقطع مسافة تصل الي 100 كم/ساعة ، وبالتالي تنتج السيارة قوه مجمعة تصل الي  241 كيلووات، أي ما يعادل 327 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي  195 كم/ساعة .

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