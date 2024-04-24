كشفت شركة مازدا اليابانية عن أطلاق طرازها الجديد مازدا CX-80 ، وتنتمي CX-80 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات ، وتظهر بتصميم أنيق وعصري .
- مواصفات مازدا CX-80 الـ SUV الجديدة :
يصل طول سيارة مازدا CX-80 الـ SUV الجديدة الي 5 متر ، وبها قاعدة عجلات بطول 3.20 مم ، وتصل مساحة حقيبة الأمتعة الي 1971 لتر .
- محرك مازدا CX-80 الـ SUV الجديدة :
تحل سيارة مازدا CX-80 الـ SUV الجديدة علي قوتها من محرك 6 سلندر سعه 3300 سي سي ، وتنتج قوة تصل الي 187 كيلووات، أي ما يعادل 254 حصان.
أما بالنسبة الي النسخة الهجين فـ تعتمد علي محرك 4 سلندر سعه 2500 سي سي ، وتخرج قوة تصل الي 141 كيلووات، أي ما يعادل 191 حصان ، بجنب محرك كهربائي ينتج قوة تصل الي 129 كيلووات، أي ما يعادل 175 حصان، وبها بطارية سعه 17.8 كيلووات/ساعة .
ويمكن لسيارة مازدا CX-80 الـ SUV الجديدة ان تقوم بقطع مسافة تصل الي 60 كم/ساعة، وتحتاج الي 1.6 لتر من الوقود لقطع مسافة تصل الي 100 كم/ساعة ، وبالتالي تنتج السيارة قوه مجمعة تصل الي 241 كيلووات، أي ما يعادل 327 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 195 كم/ساعة .