يتوافر العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2024 داخل سوق السيارات المصرية خلال هذه الفترة، وذلك بعد ما تراجعت قيمة الأوفر برايس التي يتم وضعها علي السعر الرسمي للسيارة بسبب استقرار سعر صرف الدولار، بالإضافة إلي أن تلك الطرازات يتواجد بها العديد من المميزات التكنلوجية المتطورة ، ومن ضمن تلك السيارات جيلي GX3 pro موديل 2024 .

تراجعت 140 ألف جنيه ..سعر جيلي GX3 pro موديل 2024 الجديد

- وسائل الأمان بـ جيلي GX3 pro :

تراجعت 140 ألف جنيه ..سعر جيلي GX3 pro موديل 2024 الجديد

زودت سيارة جيلي GX3 pro موديل 2024 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، وسائد هوائية، و نظام مانع إدارة المحرك Engine Immobilizer، ونظام الفرامل المانعة للانزلاق ABS، ونظام التوزيع الإلكتروني لقوة المكابح EBD، ونظام التحكم في المرتفعات HHC، والتحكم الإلكتروني في الثبات ESC، ونظام تعزيز اتزان السيارة مع عجلة القيادة VDC، وبها برنامج مراقبة ضغط الإطارات TPMS، وحساسات للمساعدة في ركن السيارة Rear Sensor .

- محرك جيلي GX3 pro موديل 2024 :

تراجعت 140 ألف جنيه ..سعر جيلي GX3 pro موديل 2024 الجديد

تحصل سيارة جيلي GX3 pro موديل 2024 علي قوتها من محرك سعه 1500 سي سي ، ويصل عزم دورانها الي 140 نيوتن/متر ، وبها قوة 103حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

- أسعار جيلي GX3 pro موديل 2024 بعد تراجع الأوفر برايس :

تراجعت 140 ألف جنيه ..سعر جيلي GX3 pro موديل 2024 الجديد

تراجع سعر سيارة جيلي GX3 pro موديل 2024 بقيمة 140 ألف جنيه، وبالتالي تباع الفئة الأولي والوحيدة من جيلي GX3 pro موديل 2024 بسعر رسمي يصل الي 860 ألف جنيه .