عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الخدمية والتنموية بنطاق مركز ومدينة كرداسة .

وبدأ الاجتماع ببحث الوضع الحالي للقطاع الصحي بمركز ومدينة كرداسة حيث أكد المحافظ أهمية التوسع في الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، موجهًا بدراسة تخصيص قطعة أرض بالوحدة المحلية بناهيا لإنشاء مستشفى مركزي (أ)، بما يسهم في دعم المنظومة الصحية وتلبية احتياجات أهالي المركز.



كما وجه المحافظ بتطوير ورفع كفاءة الوحدة الصحية بكفر حكيم نظرًا لأهميتها في تقديم الخدمات الطبية لأهالي المنطقة والقرى المجاورة.



وتابع المحافظ مع رئيس مركز ومدينة كرداسة الموقف التنفيذي لمشروعات الصرف الصحي بنطاق المركز مكلفًا بإعداد بيان تفصيلي بالمشروعات الجاري تنفيذها والمشروعات المتوقفة مع التنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لبحث موقف مشروع الصرف الصحي بقرية برك الخيام المتوقف.



وخلال الاجتماع وجه المحافظ بدراسة إعداد هوية بصرية للشارع السياحي بمركز ومدينة كرداسة بما يعكس الطابع المميز للمنطقة ويسهم في إبراز مكانتها السياحية واستثمار مقوماتها باعتبارها إحدى المناطق الجاذبة للزائرين.



كما وجه المحافظ بمراجعة حالة الإنارة بالوحدة المحلية بناهيا، إلى جانب العمل على تطوير ورفع كفاءة عدد من الخدمات بموقف سرفيس ناهيا – أكتوبر، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء اللقاء بحضور المحاسب محمد مرعي السكرتير العام المساعد، والأستاذ عبد الخالق فرج، رئيس مركز ومدينة كرداسة، والدكتور أسامة الشلقاني، وكيل وزارة الصحة بالجيزة، والنائبة هند رشاد عضو مجلس النواب.