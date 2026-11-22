أ ش أ

تفقد رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية المطران الدكتور سامي فوزي شحاتة مستشفى هرمل التذكاري بمدينة منوف بمحافظة المنوفية، أمس، وذلك في إطار جولته بالمحافظة.

واطلع المطران الدكتور سامي فوزي على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وتفقد عددا من العيادات والأقسام الطبية بالمستشفى للتعرف على طبيعة العمل بها والخدمات التي تقدمها، إلى جانب تفقد المرافق المختلفة.

ومن ناحية أخرى، شارك المطران الدكتور سامي فوزي شحاتة أطفال المدرسة الأسقفية بمدينة منوف بمحافظة المنوفية، احتفالهم بعيد الطفولة، والذي تضمن عروضا غنائية وفنية ومسرحيات قصيرة قدمها الطلاب.

وتضمنت الزيارة تفقد المطران سامي فوزي أعمال البناء بالمبنى الجديد لمركز المنارة لذوي الاحتياجات الخاصة، وزيارة عدد من فصول المركز والمدرسة، للاطلاع على سير العملية التعليمية والأنشطة المقدمة للأطفال.

وأشاد رئيس الأساقفة بجهود إدارة المدرسة والمركز والعاملين بهما في دعم العملية التعليمية وتوفير بيئة مناسبة للأطفال، معربا عن تقديره لما يقدمونه في مجالي التعليم والرعاية.