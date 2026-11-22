أ ش أ

رجح وزير التجارة الإندونيسي بودي سانتوسو اليوم أن يفتح الاتفاق التجاري بين إندونيسيا والاتحاد الأوروبي أسواقًا جديدة أمام المصدرين الإندونيسيين، ويسهم في زيادة الشحنات إلى دول التكتل الأوروبي.

وأوضح سانتوسو في تصريحات أوردتها وكالة أنباء آنتارا نيوز الإندونيسية أن هولندا وإيطاليا وألمانيا تستحوذ على 56% من حصة إندونيسيا في سوق الاتحاد الأوروبي، ما يتيح فرصًا للتوسع في أسواق الدول الأعضاء الأخرى.

وأضاف أن الاتفاقية ستوفر فرصًا أوسع للشركات الإندونيسية لتصدير منتجاتها إلى جميع الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي.

وأشار إلى أنه بمجرد دخول الاتفاق حيز التنفيذ، ستُعفى فورًا 90.4% من البنود الجمركية الخاصة بالسلع الإندونيسية المصدرة إلى الاتحاد الأوروبي من الرسوم الجمركية.

ودعا سانتوسو المصدرين والشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة إلى الاستفادة من الاتفاقية، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الإندونيسية في الأسواق الأوروبية.

وأوضح أن المنتجات الإندونيسية والأوروبية تكمل بعضها البعض، إذ يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى منتجات لا ينتجها، ما يتيح للمصدرين الإندونيسيين فرصاً للمنافسة مع الموردين من الدول الأخرى.