تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بالترويج لبيع العملات الأجنبية بمقابل مادى لراغبى شرائها عبر قيامه بالتعليق على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى.

رصدت المتابعة الأمنية بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص بالترويج لبيع العملات الأجنبية بمقابل مادى لراغبى شرائها عبر قيامه بالتعليق على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد القائم على التعليق بالصفحة المشار إليها (عامل- مقيم بدائرة قسم شرطة الجيزة)، وبحوزته (هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى")، وتبين عدم حيازته لأية عملات أجنبية، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بقصد المزاح.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





