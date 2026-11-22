افتتح الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، المرحلة الثانية من أعمال تنسيق الموقع بمدينة دمياط الجديدة، بطول نحو 500 متر، وذلك ضمن أنشطة مشروع «تعزيز التكيف مع تغير المناخ في دلتا نهر النيل والساحل الشمالي في مصر».

جاء ذلك بحضور المهندس أشرف فتحي، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، والمهندس محمد الدسوقي، رئيس الإدارة المركزية للتنفيذ والصيانة بالبحر المتوسط، والدكتور محمد أحمد، المدير التنفيذي للمشروع، والمهندسة جميلة عبد العال، مدير هيئة حماية الشواطئ ببورسعيد ودمياط، والمهندس محمد الدالي، مدير إدارة شئون البيئة بديوان عام المحافظة.

وأكد محافظ دمياط أن المشروع يمثل نموذجًا للتكامل بين جهود حماية الشواطئ من مخاطر التغيرات المناخية وأعمال التطوير الحضاري للمناطق الساحلية، مشيدًا بالتعاون بين الجهات المعنية لتنفيذ مشروعات تسهم في حماية الشواطئ والارتقاء بالمظهر الحضاري لها، وتحقيق الاستفادة من المناطق المطورة، بما يدعم مقومات السياحة بمدينة دمياط الجديدة.

تأتي هذه المرحلة استكمالًا لأعمال تنسيق الموقع التي ينفذها المشروع بمدينة دمياط الجديدة، بإجمالي طول يصل إلى نحو كيلومتر، وتتضمن زراعة مجموعة من النباتات الطبية والعطرية التي تتناسب مع طبيعة البيئة الساحلية، بما يضفي طابعًا جماليًا وبيئيًا مميزًا على المنطقة، لتكون نموذجًا للممشى السياحي الذي يجمع بين حماية الشواطئ وتطوير الواجهة الساحلية وتوفير مساحة ملائمة للتنزه والاستمتاع بالطبيعة الساحلية، على أن تمثل هذه الأعمال نواة لاستكمال امتداد الكورنيش من خلال جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة.