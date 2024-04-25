بـ86 ألف جنيه.. أرخص 3 سيارات في مصر بعد انخفاض الأسعار

في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه الكثيرين، يبحث العديد من الأفراد في مصر عن السيارات المستعملة كبديل ميسر واقتصادي لتلبية احتياجاتهم اليومية للتنقل. تتنوع الخيارات في سوق المستعمل المصري، وتشمل تشكيلة واسعة من السيارات بأسعار مختلفة.

في هذا التقرير، سنستعرض السيارات الثلاث الأرخص في سوق المستعمل المصري، والتي توفر خيارات ميسرة للمستهلكين بميزانيات محدودة.

1. فولكس فاجن جولف موديل 1987:

يعتبر سيارة فولكس فاجن جولف موديل 1987 من بين الخيارات الأرخص في سوق المستعمل المصري. بلغ سعرها حوالي 120 ألف جنيه، مما يجعلها خيارًا مقبولًا للعديد من الأشخاص الذين يبحثون عن سيارة اقتصادية وموثوقة لاحتياجاتهم اليومية.

2. بروتون ويرا 2004:

تأتي سيارة بروتون ويرا 2004 ضمن قائمتنا كأحد السيارات الأرخص في السوق المستعمل المصري. يتراوح سعرها بين 86 ألف جنيه كحد أدنى، و115 ألف جنيه كحد أقصى، مما يجعلها خيارًا مناسبًا للأفراد الذين يبحثون عن سيارة بأسعار معقولة وأداء جيد.

3. جيلي إمجراند EC 7 2013:

تعتبر سيارة جيلي إمجراند EC 7 2013 خيارًا آخر من السيارات الأرخص في السوق المستعمل المصري. تتميز هذه السيارة بتصميم أنيق وأداء جيد، مما يجعلها خيارًا شائعًا بين المشترين الذين يبحثون عن سيارة موثوقة بأسعار معقولة.

يتراوح سعر سيارة جيلي إمجراند EC 7 2013 في السوق المستعمل المصري ما بين حوالي 140 ألف جنيه كحد أدنى، و160 ألف جنيه كحد أقصى. هذا يجعلها خيارًا مغريًا للأفراد الذين يبحثون عن سيارة معقولة التكلفة مع مجموعة من الميزات والأداء الجيد.