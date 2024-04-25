عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

بـ86 ألف جنيه.. أرخص 3 سيارات في مصر بعد انخفاض الأسعار

أرخص سيارة
أرخص سيارة

في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه الكثيرين، يبحث العديد من الأفراد في مصر عن السيارات المستعملة كبديل ميسر واقتصادي لتلبية احتياجاتهم اليومية للتنقل. تتنوع الخيارات في سوق المستعمل المصري، وتشمل تشكيلة واسعة من السيارات بأسعار مختلفة. 

في هذا التقرير، سنستعرض السيارات الثلاث الأرخص في سوق المستعمل المصري، والتي توفر خيارات ميسرة للمستهلكين بميزانيات محدودة.

 

1. فولكس فاجن جولف موديل 1987:

  يعتبر سيارة فولكس فاجن جولف موديل 1987 من بين الخيارات الأرخص في سوق المستعمل المصري. بلغ سعرها حوالي 120 ألف جنيه، مما يجعلها خيارًا مقبولًا للعديد من الأشخاص الذين يبحثون عن سيارة اقتصادية وموثوقة لاحتياجاتهم اليومية.

 

2. بروتون ويرا 2004:

  تأتي سيارة بروتون ويرا 2004 ضمن قائمتنا كأحد السيارات الأرخص في السوق المستعمل المصري. يتراوح سعرها بين 86 ألف جنيه كحد أدنى، و115 ألف جنيه كحد أقصى، مما يجعلها خيارًا مناسبًا للأفراد الذين يبحثون عن سيارة بأسعار معقولة وأداء جيد.

3. جيلي إمجراند EC 7 2013:

تعتبر سيارة جيلي إمجراند EC 7 2013 خيارًا آخر من السيارات الأرخص في السوق المستعمل المصري. تتميز هذه السيارة بتصميم أنيق وأداء جيد، مما يجعلها خيارًا شائعًا بين المشترين الذين يبحثون عن سيارة موثوقة بأسعار معقولة.

يتراوح سعر سيارة جيلي إمجراند EC 7 2013 في السوق المستعمل المصري ما بين حوالي 140 ألف جنيه كحد أدنى، و160 ألف جنيه كحد أقصى. هذا يجعلها خيارًا مغريًا للأفراد الذين يبحثون عن سيارة معقولة التكلفة مع مجموعة من الميزات والأداء الجيد.

 

ارخص سيارة أسعار السيارات سيارات مستعملة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مش هتقطع تاني.. بشرى سارة بشأن الكهرباء وموعد وقف تخفيف الأحمال

انخفاض هائل في أسعار الذهب.. عيار 21 يسجل مفاجأة| هتشتري ولا تبيع

تنبيه هام من الأرصاد.. تغير مفاجئ في حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

بدء التوقيت الصيفي 2024 بعد ساعات.. لا تنس تغيير ساعتك

نداء عاجل من السعودية للراغبين في أداء فريضة الحج

بروب فوق الركبة.. صور بدرية وابنتها من غرفة التجهيزات قبل الزفاف

هل القاهرة على موعد مع عاصفة ترابية خلال ساعات؟..الأرصاد تكشف والصحة تحذر

بمليارات الدولارات ويخدم ملايين العرب| مشروع ضخم بين مصر والسعودية.. والمملكة توافق رسميا

موضوعات متعلقة

سيارة تتراجع 210 آلاف جنيه مرة واحدة.. تعرف عليها

بسبب عيب قاتـ ل.. هيونداي تستدعي 30 ألف سيارة جينيسيس

تجربة بكين .. تعبئة السوق بالسيارات الكهربائية الرخيصة وإنهاء الاستيراد

بأمان وارتياح | 10 نصائح لحماية سيارتك من ارتفاع درجات الحرارة

شاومي الصينية تحقق أكبر عدد مبيعات من سيارتها الكهربائية

الصين تتصدر.. توقعات بارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية في عام 2024

أرخص سعر.. أسهل طريقة لاستيراد سيارة كهربائية من الخارج بدون وسيط

فخامة الذكريات.. أين ذهبت السيارات ذات البابين؟

ترشيحاتنا

بـ86 ألف جنيه.. أرخص 3 سيارات في مصر بعد انخفاض الأسعار

روسيا تعلن عن اتفاق مع أوكرانيا لتبادل أطفال‎ نزحوا بسبب الحرب

مفاجأة| ضربة قوية لتجار الدولار في السوق السوداء

دعاء الشفاء والفرج.. كلمات فيها طوق النجاة من المرض بعد العلاج

شعبة القصابين: 70% من الشعب لا يشترى اللحوم لهذا السبب

بدء التوقيت الصيفي 2024 بعد ساعات.. لا تنس تغيير ساعتك


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بشرى تستعرض أناقتها بفستان أنيق| شاهد

مفاجأة.. لماذا تحاول إيطاليا استنساخ مومياء رمسيس الثاني؟ |خاص

طريقة عمل تشيز كيك الفواكه| بمذاق لا يقاوم

سيارة تتراجع 210 آلاف جنيه مرة واحدة.. تعرف عليها

فيديو

يعيش بداخلي.. المغنية سيلين ديون تروي تفاصيل إصابتها بمرض نادر

عملها البورسعيدية.. ضربة قوية للتجار بعد حملات المقاطعة

طرح برومو جديد لفيلم «السرب».. والعرض أول مايو| فيديو

جسمي سيخبرني.. سيلين ديون تكشف تفاصيل جديدة عن مرضها النادر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: رمسيس الثاني يستنسخ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الميول المهنية.. شغف الاهتمام

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حالة الفقر في العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية من تغول الرياضة على الشباب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نجيب محفوظ في "أبوظبي"!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رابطة العالم الإسلامي في عهدها الجديد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سيناء.. أرض التضحيات

اﻟﻤﺰﻳﺪ