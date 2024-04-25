كشفت شركة أودي الألمانية عن إصدارها الجديد أودي A3 ، وتنتمي A3 لفئة السيارات الهاتشباك صغيرة الحجم، وتظهر بتصميم مميز وأنيق .

أودي A3 الهاتشباك الجديدة تظهر بهذه الأسعار

- مواصفات أودي A3 الهاتشباك الجديدة :

أودي A3 الهاتشباك الجديدة تظهر بهذه الأسعار

تظهر سيارة أودي A3 الهاتشباك الجديدة بالعديد من المميزات من ضمنها، رتوش تصميمية طفيفة تتجسد في المئزر الأمامي الجديد ، وبها ضوء قيادة نهاري جديد ، وبها خامات جديدة مع النسخة المحدثة، ونظام الملتيميديا الذي يتيح إمكانية الوصول إلى متجر تطبيقات جديد.

- محرك أودي A3 الهاتشباك الجديدة :

تحصل سيارة أودي A3 الهاتشباك الجديدة علي قوتها من محرك سعه 1500 سي سي ، ، وبها نسخة تعمل بمحرك ديزل سعه 2000 سي سي ، وينتج قوة 110 كيلووات، أي ما يعادل 150 حصان .

أودي A3 الهاتشباك الجديدة تظهر بهذه الأسعار

إما بالنسبة الي نسخة أودي S3 فـ تحصل علي قوتها من محرك سعه 2000 سي سي ، وتخرج قوة 245 كيلووات، أي ما يعادل 333 حصان، وتنتج عزم دوران يصل الي 430 نيوتن/متر ، وتصل سرعتها القصوى الي 250 كم/ساعة .

- سعر أودي A3 الهاتشباك الجديدة :

أودي A3 الهاتشباك الجديدة تظهر بهذه الأسعار

ستباع سيارة أودي A3 الهاتشباك الجديدة بسعر 35.650 ألف يورو، أي ما يعادل مليون و 830 ألف جنيه مصري تقريباً .