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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أودي A3 الهاتشباك الجديدة تظهر بهذه الأسعار

أودي A3 الهاتشباك
أودي A3 الهاتشباك الجديدة تظهر بهذه الأسعار

كشفت شركة أودي الألمانية عن إصدارها الجديد  أودي A3  ، وتنتمي A3  لفئة السيارات الهاتشباك صغيرة الحجم، وتظهر بتصميم مميز وأنيق .

 أودي A3 الهاتشباك الجديدة تظهر بهذه الأسعار

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- مواصفات أودي A3 الهاتشباك الجديدة :

 أودي A3 الهاتشباك الجديدة تظهر بهذه الأسعار

تظهر سيارة أودي A3 الهاتشباك الجديدة بالعديد من المميزات من ضمنها، رتوش تصميمية طفيفة تتجسد في المئزر الأمامي الجديد ، وبها ضوء قيادة نهاري جديد ، وبها خامات جديدة مع النسخة المحدثة، ونظام الملتيميديا الذي يتيح إمكانية الوصول إلى متجر تطبيقات جديد.

- محرك أودي A3 الهاتشباك الجديدة :

تحصل سيارة أودي A3 الهاتشباك الجديدة علي قوتها من محرك سعه 1500 سي سي ، ، وبها نسخة تعمل بمحرك ديزل سعه 2000 سي سي ، وينتج قوة 110 كيلووات، أي ما يعادل 150 حصان .

 أودي A3 الهاتشباك الجديدة تظهر بهذه الأسعار

إما بالنسبة الي نسخة أودي S3 فـ تحصل علي قوتها من محرك سعه 2000 سي سي ، وتخرج قوة 245 كيلووات، أي ما يعادل 333 حصان، وتنتج عزم دوران يصل الي 430 نيوتن/متر ، وتصل سرعتها القصوى الي 250 كم/ساعة .

- سعر أودي A3 الهاتشباك الجديدة :

 أودي A3 الهاتشباك الجديدة تظهر بهذه الأسعار

ستباع سيارة أودي A3 الهاتشباك الجديدة بسعر 35.650 ألف يورو، أي ما يعادل مليون و 830 ألف جنيه مصري تقريباً .

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