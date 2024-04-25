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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

مازيراتي جران توريزمو سعرها 14 مليون جنيه

مازيراتي جران توريزمو
مازيراتي جران توريزمو سعرها 14 مليون جنيه

أعلن وكيل سيارات مازيراتي الإيطالية عن توافر طراز مازيراتي جران توريزمو موديل 2024  بالسوق المصري ، وتنتمي  جران توريزمو لفئة السيارات الكوبية ذات البابين ، وتظهر بتصميم أنيق وعصري .

مازيراتي جران توريزمو سعرها 14 مليون جنيه

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- محرك مازيراتي جران توريزمو موديل 2024 :

مازيراتي جران توريزمو سعرها 14 مليون جنيه

تحصل سيارة مازيراتي جران توريزمو موديل 2024  علي قوتها من محرك 6 سلندر سعه 3000 سي سي ، وتنتج قوة 490 حصان، وعزم دوران يصل الي 600 نيوتن/متر ، وترتفع القوة لتصل الي 550 حصان، ويرتفع أيضا عزم الدوران الي 650 نيوتن/متر .

مازيراتي جران توريزمو سعرها 14 مليون جنيه

تصل سرعة مازيراتي جران توريزمو موديل 2024 من وضع السكون الي 100 كم/ساعة في 3.5 ثانية، وتصل سرعتها القصوى الي 320 كم/ساعة .

- مواصفات مازيراتي جران توريزمو موديل 2024 :

مازيراتي جران توريزمو سعرها 14 مليون جنيه

زودت سيارة مازيراتي جران توريزمو موديل 2024 بالعديد من المميزات من ضمنها، شبك أمامي جديد، وبها مقابض سوداء لامعة، وعجلات رياضية معدنية مقاس 21 بوصة، ومصابيح أمامية وخلفية LED، وبها تطعيمات ألياف الكربون، وشاشات رقمية، ونظام للتحكم بالمناخ، و Apple CarPlay، وAndroid Auto، ونظام صوت Sonus Faber.

- سعر مازيراتي جران توريزمو موديل 2024 :

من المتوقع أن يتم بيع سيارة مازيراتي جران توريزمو موديل 2024 بسعر يبدأ من 14 مليون جنيه مصري تقريباً .

 

 

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