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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

5 سيارات عائلية فئة الـ7 مقاعد بالسوق المصرية.. تعرف على الأسعار والمواصفات

5 سيارات عائلية فئة
5 سيارات عائلية فئة الـ 7 مقاعد بالسوق المصري

تتعدد السيارات المطروحة في السوق المصرية بين موديلات 2024، سواء من ناحية العلامات التجارية، أو القدرات الفنية، أو من ناحية التصميمات الخارجية، بين السيدان والهاتشباك، والفئة العائلية ذات الـ 7 مقاعد، والتي تتمتع بشعبية كبيرة محليًا.

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ويقدم موقع "صدى البلد" في هذا السياق أسعار وأبرز المواصفات لـ 5 سيارات عائلية فئة الـ 7 مقاعد بالسوق المصرية

 

5 سيارات عائلية فئة الـ 7 مقاعد بالسوق المصري

1 - شيفروليه كابتيفا

 

تقدم فئة الـ 7 مقاعد من السيارة شيفروليه كابتيفا 2024 بسعر يبلغ مليون و520 ألف جنيه، مع محرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي تيربو، بقوة 148 حصان و255 نيوتن/متر من عزم الدوران، وناقل سرعات أوتوماتيك CVT.

 

وتضم باقة من التجهيزات منها تكييف أوتوماتيك مع فتحات خلفية، وفتحة سقف بانوراما، وشاشة مقاس 10.4 بوصة تدعم تطبيقات أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، وحساسات مطر، وشاشة لعرض البيانات 7 بوصة، وكاميرا وحساسات ركن، مع نظام صوتي ترفيهي، نوافذ كهربائية أمامية وخلفية.

5 سيارات عائلية فئة الـ 7 مقاعد بالسوق المصري

2 - سوزوكي ارتيجا

 

يبلغ سعر السيارة سوزوكي ارتيجا موديل 2024 نحو 1,024,900 جنيه، وتأتي بمحرك 1500 سي سي، 4 سلندر، يمكنه ضخ قوة إجمالية قدرها 104 حصان، و138 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات وناقل حركة رباعي السرعات أوتوماتيك.

 

وحصلت السيارة على مجموعة من التجهيزات منها حساسات ركن لسهولة عملية الاصطفاف، انذار مانع للسرقة، زر تشغيل وإيقاف المحرك، مرايات جانبية كهربائية التحكم مدعومة بإشارات ضوئية، مصابيح ضباب، جنوط وكاميرا خلفية، نظام صوتي ترفيهي، ووسائد هوائية للحماية.

5 سيارات عائلية فئة الـ 7 مقاعد بالسوق المصري

3 - ميتسوبيشي اكسابندر

 

تضم السيارة ميتسوبيشي اكسابندر فرامل مانعة للانغلاق ABS، برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، إنذار، شاشة تعمل باللمس ملونة، عجلة قيادة مالتي فانكشن تدعم العديد من أوامر التحكم، وسائد هوائية للحماية، جنوط، بنظام صوتي ترفيهي.

 

وزودت بحساسات ركن خلفية، كاميرا لسهولة الاصطفاف، نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، مرايا جانبية ذات تحكم كهربائي، مكيف هواء، باور، ومحرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي، بقوة 104 أحصنة و141 نيوتن متر من عزم الدوران مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء 4 غيار، بينما يبلغ سعر السيارة الرسمي نحو 1,440,000 جنيه للفئة الأولى و 1,500,000 جنيه للفئة الثانية. 

5 سيارات عائلية فئة الـ 7 مقاعد بالسوق المصري

4 - شيري تيجو 8

 

تأتي الفئة الأولى من نسخة الـ 7 مقاعد بسعر يبلغ 1,175,000 جنيه و 1,275,000 جنيه للفئة الثانية، وتعتمد السيارة فنيًا على محرك تيربو سعة 1500 سي سي، 4 سلندر، بقوة 145 حصانا و210 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى ابعاد خارجية بلغت 4700 مم للطول، و1860 مم للعرض، وبارتفاع 1746 مم.

5 سيارات عائلية فئة الـ 7 مقاعد بالسوق المصري

5 - جيتور X90

 

زوّدت السيارة جيتور X90 بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي طراز TGDI، يمكنه انتاج قوة قدرها 197 حصانا و290 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، و ناقل سرعات أوتوماتيك طراز DCT مكون من 7 غيارات، وتقدم السيارة في مصر بسعر رسمي يبلغ مليونًا و734 ألف جنيه.

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