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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

سعر أرخص سيارة 7 راكب في مصر .. اعرف بكام

سوزكي فان موديل
سوزكي فان موديل 2024

تعد سيارة سوزوكي فان من اشهر المركبات العائلية في السوق المصري، وذلك عن فئة الـ 7 راكب، حيث اكتسبت تلك النسخة شهرة كبيرة محليًا، نسبة إلى سعرها المنخفض مقارنة ببعض الطرازات الأخرى من نفس الفئة، بالاضافة إلى مساحتها الداخلية الرحبة، وسهولة توافر قطع الغيار الخاصة بها بأسعار مناسبة.

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ويقدم موقع "صدى البلد" في هذا السياق الاسعار الرسمية للسيارة سوزكي فان موديل 2024 في مصر، وابرز المواصفات 

 سوزكي فان موديل 2024

تقدم السيارة سوزوكي فان موديل 2024 عبر فئة نقل البضائع، وفئة الـ 7 راكب، بينما تأتي السيارة بأبعاد خارجية بلغت 1655 مم للعرض الكلي، وبإرتفاع يصل لـ 1860 مم، و150 مم للخلوص الأرضي، بينما يصل الطول الكلي للسيارة إلى 4155 مم.

 سوزكي فان موديل 2024

وتعتمد السيارة سوزوكي فان موديل 2024 فنيًا على ناقل سرعات يدوي مانيوال 5 غيار، مع محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1000 سي سي، بقوة إجمالية قدرها 44 حصانا و75 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران.

 

الاسعار الرسمية للسيارة سوزوكي "فان" موديل 2024 في السوق المصري 

 

تقدم السيارة سوزوكي فان موديل 2024 في مصر بسعر رسمي يتراوح بين 282 ألف و288 ألف جنيه.

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