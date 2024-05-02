وفر 80 ألف جنيه.. إم جي RX5 PLUS 2024 بأرخص سعر

تقدم السيارة إم جي RX5 PLUS موديل 2024 في السوق المصري عبر فئتين من التجهيزات، الأولى COMFORT بسعر يبلغ مليون 450 ألف والثانية من فئة LUXURY بسعر مليون و500 ألف جنيه، وتعد تلك النسخة واحدة من أبرز السيارات الرياضية عن فئة الـ SUV المقدمة من MG بالسوق المصري والأغلى سعرًا.

وظهرت إحدى سيارات إم جي RX5 PLUS موديل 2024 للبيع على الانترنت، حيث تباع بحالة "كسر الزيرو"، مع تمتعها بمفهوم الفبريكا من الداخل والخارج، وذلك عن الفئة LUXURY كاملة التجهيزات، وبأقل من سعرها الرسمي بحوالي 80 ألف جنيه.

إم جي RX5 PLUS موديل 2024

وتأتي السيارة إم جي RX5 PLUS موديل 2024 بعدد من التجهيزات تتضمن، جنوط رياضية، فتحة سقف بانوراما، مرايات كهربائية جانبية، إشارات ضوئية، حساسات ركن، كاميرا، زر تشغيل وايقاف المحرك، بصمة خارجية، قفل مركزي، ريموت تحكم، مثبت سرعة.

إم جي RX5 PLUS موديل 2024

كما تحتوي إم جي RX5 PLUS موديل 2024 على شاشة ملونة تعمل باللمس، عجلة قيادة "مالتي فانكشن" تدعم الكثير من أوامر التحكم، نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، بلوتوث، نظام صوتي ترفيهي، زجاج خلفي مظلل، فرامل ABS، وEBD، ونظام الثبات الالكتروني، ووسائد هوائية للحماية.

إم جي RX5 PLUS موديل 2024

تعتمد إم جي RX5 PLUS موديل 2024 من الناحية الفنية على محرك تيربو 1500 سي سي، رباعي الاسطوانات 4 سلندر، يمكنه ضخ قوة إجمالية قدرها 171 حصانا و275 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات 7 غيار أوتوماتيكي الاداء، سرعة قصوى تصل 190 كم/ساعة.

إم جي RX5 PLUS موديل 2024

سعر السيارة إم جي RX5 PLUS موديل 2024

ظهرت السيارة إم جي RX5 PLUS موديل 2024 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع، للبيع عبر إحدى الصفحات الالكترونية المتخصصة في مجال السيارات بسعر مليون و420 ألف جنيه.