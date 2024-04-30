إم جي 7 الجديدة تنطلق في الشرق الأوسط وبهذه الأسعار .. صور

تواصل سيارات إم جي من تعزيز تواجدها في السوق العالمي، حيث تقدم الشركة مجموعة من الطرازات المتنوعة، سواء من ناحية التجهيزات الفنية والتقنية، أو من ناحية التصميم الخارجي بين الرياضية متعددة الاستخدام، أو السيدان.

وتعزز النسخة الجديدة إم جي 7 والتي تنتمي إلى فئة السيدان الرياضية من تواجدها، وذلك بعد طرحها في عدد كبير من أسواق الشرق الأوسط، وتأتي السيارة بعدد كبير من التجهيزات منها، عجلات 19 بوصة، مع ملاقط رياضية باللون الأحمر، إضاءة نهارية، مصابيح ذات مظهر حاد، مرايات كهربائية مزودة بإشارات ضوئية.

إم جي 7

وزودت السيارة إم جي 7 بنظام X-MODE الخاص بالقيادة، حساسات حركة أمامية وخلفية، كاميرا، خاصية التحذير من التصادم الامامي، تحكم في السرعات، كاميرا 360 درجة، نظام رصد النقاط العمياء، تحديد المسارات، وسائد هوائية للحماية، مكيف هواء أوتوماتيكي، فتحة سقف بانوراما، شاشة 12.3 بوصة تعمل باللمس، نظام صوتي من طراز BOSE.

إم جي 7

وتحتوي السيارة إم جي 7 على محرك 1500 سي سي تيربو، بقوة 188 حصانا متصل بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء 7غيار، بالإضافة إلى تجهيزات أخرى بأنظمة G-DEL وcom بمحرك 2000 سي سي، مع قوة إجمالية للمحرك قدرها 261 حصانا وناقل سرعات أوتوماتيك مكون من 9 نقلات.

إم جي 7

سعر السيارة إم جي 7 الجديدة

تقدم السيارة إم جي 7 عالميًا بأسعار تبدأ من 21 ألفا و300 دولار أمريكي، أي ما يعادل مليون و20 ألف جنيه بالعملة المصرية.