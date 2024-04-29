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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أسعار هيونداي أكسنت RB قبل وبعد التخفيض .. اعرف بكام

هيونداي أكسنت RB
هيونداي أكسنت RB

شهدت السيارة هيونداي أكسنت RB موديل 2024، تخفيضات رسمية خلال منتصف شهر ابريل الجاري، بقيمة تراوحت بين 155 ألف و171 ألف جنيه، لتبدأ الفئة الأولى من 689 ألف جنيه بدلاً من 860 ألف جنيه، وصولاً لـ810 ألاف جنيه بدلاً من 970 ألف جنيه للفئة عالية التجهيزات.

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مقدار الفروقات بين أسعار هيونداي أكسنت RB قبل وبعض التخفيض

انخفض سعر الفئة الاولى من السيارة هيونداي أكسنت RB بقيمة 171 ألف جنيه، و170 ألف جنيه للفئة الثانية رسميًا، بينما شهدت الفئة الثالثة تنزيلات رسمية بلغت 160 ألف جنيه و155 ألف جنيه للفئة الرابعة، و تخفيض بلغ 160 ألف جنيه للفئة الخامسة.

هيونداي أكسنت RB

أسعار السيارة هيونداي أكسنت RB 2024 قبل التخفيض

الفئة الأولى GL موديل 2024 بسعر 860 ألف جنيه.

الفئة الثانية SR موديل 2024 بسعر 890 ألف جنيه.

الفئة الثالثة DAB ABS موديل 2024 بسعر 915 ألف جنيه.

الفئة الرابعة DAB ABS Plus موديل 2024 بسعر 930 ألف جنيه.

الفئة الخامسة HIGH LINE موديل 2024 بسعر 970 ألف جنيه.

هيونداي أكسنت RB

أسعار السيارة هيونداي أكسنت RB 2024 بعد التخفيضات

الفئة الأولى GL موديل 2024 بسعر 689 ألف جنيه.

الفئة الثانية SR موديل 2024 بسعر 720 ألف جنيه.

الفئة الثالثة DAB ABS موديل 2024 بسعر 755 ألف جنيه.

الفئة الرابعة DAB ABS Plus موديل 2024 بسعر 775 ألف جنيه.

الفئة الخامسة HIGH LINE موديل 2024 بسعر 810 ألف جنيه.

هيونداي أكسنت RB

القدرات الفنية للسيارة هيونداي أكسنت RB 2024 

تضم السيارة هيونداي أكسنت RB 2024 محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يستطيع إنتاج قوة إجمالية قدرها 125 حصانا و156 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى تمتعها بناقل سرعات أوتوماتيك 4 غيار لجميع الفئات المقدمة محليًا.

هيونداي أكسنت RB
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