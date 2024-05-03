عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

ارخص سيارة أوتوماتيك موديل 2024 في مصر .. كم سعرها ؟

بي واي دي F3 موديل
بي واي دي F3 موديل 2024

تعد السيارة بي واي دي F3 هي ارخص سيارة "أوتوماتيك" تقدمها العلامة الصينية بالسوق المصري، وذلك عبر موديلات 2024، على الرغم من طرح الفئة الأولى منها بناقل سرعات "مانيوال" مكون من 5 سرعات، إلى جانب الفئة الثانية التي نتحدث عنها.

سعر أرخص سيارة 7 راكب في مصر .. اعرف بكام

أرخص سيارة صينية موديل 2024 في مصر .. سعرها بعد التخفيض

وفر 80 ألف جنيه.. إم جي RX5 PLUS 2024 بأرخص سعر

أرخص سيارة تقدمها جيتور في مصر .. سعرها بعد التخفيضات

تقدم الفئة الثانية بناقل سرعات أوتوماتيك سداسي النقلات، متصل بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي،يمكنه إنتاج قوة إجمالية قدرها 108 حصانا و145 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وسرعة قصوى تصل لـ 180 كم/ساعة.

بي واي دي F3 موديل 2024

ودعمت السيارة بي واي دي F3 موديل 2024 بعدد من التجهيزات منها، مرايات جانبية كهربائية مزودة بإشارات ضوئية، مكيف هواء يدوي، عجلة قيادة باور ستيرنج، ريموت تحكم، قفل مركزي لفتح وغلق السيارة، مصابيح ضباب أمامية.

بي واي دي F3 موديل 2024

وتحتوي بي واي دي F3 موديل 2024 على جنوط، إنذار مانع للسرقة، نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، زجاج خلفي مظلل، نظام صوتي ترفيهي مدخل AUX و USB، نظام إيموبليزر ضد السرقة، وسائد هوائية للحماية، فرامل مانعة للانغلاق ABS، برنامج التوزيع الالكتروني EBD الخاص بالفرامل.

بي واي دي F3 موديل 2024

أبعاد السيارة بي واي دي F3 موديل 2024 

 

  • الارتفاع الكلي 1490 مم.
  • الخلوص الارضي 170 مم.
  • الطول الكلي للسيارة 4533 مم.
  • العرض الكلي للسيارة 1705 مم.
  • طول قاعدة العجلات 2600 مم.
بي واي دي F3 موديل 2024

السعر الرسمي لأرخص سيارة صينية "أوتوماتيك" في مصر بي واي دي F3 موديل 2024

 

تقدم السيارة بي واي دي F3 موديل 2024 "أوتوماتيك" بسعر رسمي يبلغ 680 ألف جنيه، بينما يبلغ سعر الفئة الأولى مانيوال نحو 590 ألف جنيه.

سيارة تقنية الفار بى واى دى ارخص سيارة سعر بي واي دي F3 موديل 2024

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من كاف بشأن مباراة الأهلي والترجي في نهائي أبطال أفريقيا

20 ألف جنيه| تراجع غير مسبوق في أسعار الحديد اليوم بمصر

مي عمر تثير الجدل بفستان مكشوف

60 جنيه انخفاضا| أسعار الدواجن والبيض اليوم مفاجأة بعد التراجع

بعد منعه من الكلام.. أسباب صادمة لـ مرض أحمد رزق| تفاصيل

نجم الأهلي السابق.. فريق إماراتي يقطع الطريق علي صفقة الزمالك المنتظرة

أقل من 2700 جنيه الحق اشتري|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بالصاغة

خبير آثار يفجر مفاجأة غير متوقعة.. هل عاش اليهود داخل مصر؟

موضوعات متعلقة

تخفيض 350 ألف جنيه.. أسعار كيا إكسيد موديل 2024 في مصر

أكثر شركات السيارات مبيعا خلال الربع الأول من 2024

ميكروباص كينج لونج 2024.. للبيع بهذا السعر

رسميًا انطلاق كيا بيكانتو 2024 الشكل الجديد .. تفاصيل

سعر أرخص سيارة 7 راكب في مصر .. اعرف بكام

تخفيض يصل لـ 440 ألف جنيه.. أسعار كيا سبورتاج 2024

بأقل سعر.. اركب هيونداي توسان 2022 أعلى فئة

وفر 80 ألف جنيه.. إم جي RX5 PLUS 2024 بأرخص سعر

ترشيحاتنا

خطيب المسجد الحرام يوضح الغاية العظمى من خلقنا إنسا وجنا

رئيس أساقفة الأسقفية يشارك صلوات الجمعة العظيمة بكاتدرائية القديسين | صور

العليا للحج: إيقاف باركود العمرة منذ إسبوعين.. وهناك من يتحايلون لأداء الفريضة

ارخص سيارة أوتوماتيك موديل 2024 في مصر .. كم سعرها ؟

غياب نجم هجوم الأهلي عن الفريق في ذهاب نهائي أفريقيا أمام الترجي

التعليم في أسبوع| إجراءات عاجلة لتأمين امتحانات الإعدادية .. وبشرى سارة بشأن مسابقة 30 ألف معلم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. أسباب صادمة لـ مرض أحمد رزق.. شيرين عبد الوهاب تفاجئ متابعيها بإطلالة غريبة

طريقة عمل الطحينة لرنجة شم النسيم

احذر.. جفاف العين يصيبك بمضاعفات خطيرة

في عيد ميلادها 41| ملابس أثارت الجدل لـ ميريام فارس

فيديو

بتحضر صوتها الشتوي.. نيابة دبي تأمر بحبس إعلامي شهير بسبب ياسمين عز

أغنية من ألحاني.. رنا سماحة تكشف تفاصيل أحدث ألبوماتها

فريدة سيف النصر توجه رسالة بعد تجاهل اسمها في اللقاءات التليفزيونية

المشاعر متغيرة .. نهى عابدين تكشف حقيقة رفضها للارتباط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميلاد شيرين أبو عاقلة

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: التضخم يواجه أسطورة الحلم الأمريكي

أحمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: رثاء محمد العزب.. فراق صعب لروح طيبة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية للأقزام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: معلم المرحلة.. وتطوير التعليم المصري

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: حملات مقاطعة اللحوم والأسماك ليست الحل

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: عمال مصر والجمهورية الجديدة

شريف نادي

شريف نادي يكتب: ليبيا وستيفاني خوري

اﻟﻤﺰﻳﺪ