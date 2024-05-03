ارخص سيارة أوتوماتيك موديل 2024 في مصر .. كم سعرها ؟

تعد السيارة بي واي دي F3 هي ارخص سيارة "أوتوماتيك" تقدمها العلامة الصينية بالسوق المصري، وذلك عبر موديلات 2024، على الرغم من طرح الفئة الأولى منها بناقل سرعات "مانيوال" مكون من 5 سرعات، إلى جانب الفئة الثانية التي نتحدث عنها.

تقدم الفئة الثانية بناقل سرعات أوتوماتيك سداسي النقلات، متصل بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي،يمكنه إنتاج قوة إجمالية قدرها 108 حصانا و145 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وسرعة قصوى تصل لـ 180 كم/ساعة.

بي واي دي F3 موديل 2024

ودعمت السيارة بي واي دي F3 موديل 2024 بعدد من التجهيزات منها، مرايات جانبية كهربائية مزودة بإشارات ضوئية، مكيف هواء يدوي، عجلة قيادة باور ستيرنج، ريموت تحكم، قفل مركزي لفتح وغلق السيارة، مصابيح ضباب أمامية.

بي واي دي F3 موديل 2024

وتحتوي بي واي دي F3 موديل 2024 على جنوط، إنذار مانع للسرقة، نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، زجاج خلفي مظلل، نظام صوتي ترفيهي مدخل AUX و USB، نظام إيموبليزر ضد السرقة، وسائد هوائية للحماية، فرامل مانعة للانغلاق ABS، برنامج التوزيع الالكتروني EBD الخاص بالفرامل.

بي واي دي F3 موديل 2024

أبعاد السيارة بي واي دي F3 موديل 2024

الارتفاع الكلي 1490 مم.

الخلوص الارضي 170 مم.

الطول الكلي للسيارة 4533 مم.

العرض الكلي للسيارة 1705 مم.

طول قاعدة العجلات 2600 مم.

بي واي دي F3 موديل 2024

السعر الرسمي لأرخص سيارة صينية "أوتوماتيك" في مصر بي واي دي F3 موديل 2024

تقدم السيارة بي واي دي F3 موديل 2024 "أوتوماتيك" بسعر رسمي يبلغ 680 ألف جنيه، بينما يبلغ سعر الفئة الأولى مانيوال نحو 590 ألف جنيه.