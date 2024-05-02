تخفيض يصل لـ 440 ألف جنيه.. أسعار كيا سبورتاج 2024

انخفضت أسعار السيارة كيا سبورتاج موديل 2024 رسميًا عن جميع الفئات المقدمة بالسوق المصري، حيث شهدت الفئة الأولى تراجع بقيمة قدرها 310 ألف جنيه، بينما انخفضت أسعار الفئة الثانية بقيمة بلغت 330 ألف جنيه.

كيا سبورتاج 2024

كما شهدت الفئة الثالثة من السيارة كيا سبورتاج 2024 الرياضية تخفيض رسمي يبلغ 400 ألف جنيه، بالاضافة إلى الفئة الرابعة والتي انخفضت أسعارها بنسبة بلغت 440 ألف جنيه، إلى جانب الفئة الخامسة والتي شهدت تخفيضات قدرها 430 ألف جنيه، و410 ألف جنيه تخفيض لأسعار الفئة السادسة.

كيا سبورتاج 2024

ويقدم موقع "صدى البلد" في هذا السياق الاسعار الرسمية للسيارة كيا سبورتاج موديل 2024 في السوق المصري بعد أحدث تخفيضات رسمية، بالاضافة إلى عرض أبرز المواصفات الفنية

القدرات الفنية للسيارة كيا سبورتاج 2024

محرك رباعي الاسطوانات.

4 سلندر.

سعة 1600 سي سي "تيربو".

قوة إجمالية 180 حصان.

عزم الدوران 265 نيوتن متر.

ناقل سرعات أوتوماتيك 7 غيار DCTDCT.

كيا سبورتاج 2024

الاسعار الرسمية للسيارة كيا سبورتاج 2024 بعد التخفيضات

الفئة الأولى بسعر مليون و789 ألف و900 جنيه بدلاً من 2 مليون و99 ألف و900 جنيه.

الفئة الثانية بسعر مليون و919 ألف و900 جنيه بدلاً من 2 مليون و249 ألف و900 جنيه.

الفئة الثالثة بسعر 2 مليون و49 ألف و900 جنيه بدلاً من 2 مليون و449 ألف و900 جنيه.

الفئة الرابعة بسعر 2 مليون و159 ألف و900 جنيه بدلاً من 2 مليون و599 ألف و900 جنيه.

الفئة الخامسة بسعر 2 مليون و219 ألف و900 جنيه بدلاً من 2 مليون و649 ألف و900 جنيه.

الفئة السادسة بسعر 2 مليون و289 ألف و900 جنيه بدلاً من 2 مليون و699 ألف و900 جنيه.