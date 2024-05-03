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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات|أرخص سيارة "أوتوماتيك" موديل 2024.. اركب رينو لوجان "فبريكا" بأقل سعر ..تخفيض 190 ألف جنيه على هذه السيارة

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

بدون أوفر برايس .. أسعار ميتسوبيشي اكليبس كروس 2024 الرسمية

تشهد أسعار السيارات في مصر، انخفاضات متتالية بالاضافة إلى حالة من الثبات، على عكس الفترة الاخيرة التي شهدت ارتفاع ملحوظ في اسعار جميع الطرازات المقدمة محليًا، بالاضافة إلى انتشار ظاهرة الأوفر برايس، والتي تعني فرض قيمة إضافة "غير رسمية" من قبل بعض التجار والموزعين مقابل التسليم الفوري.

 

رينو لوجان موديل 2015 "فبريكا" أوتوماتيك .. بهذا السعر

تقدم شركة رينو الكثير من السيارات المتنوعة في مصر، ومنها النسخة لوجان، والتي استطاعت أن تحقق شعبية كبير داخل السوق المصري، وتنتمي هذه النسخة إلى عائلة السيدان، وقدمت محليًا عبر باقة من الفئات والموديلات.

 

سيارة أوتوماتيك 2024 "كسر زيرو" هاي لاين .. بأرخص سعر

يضم السوق المصري للسيارات باقة من موديلات 2024، والتي تتنوع بحسب العلامات التجارية والتصميمات الخارجية، بالاضافة إلى القدرات الفنية والتجهيزات، ونقطة مهمة بين اركان المعادلة الشرائية وهي عامل السعر.

 

أسعار جاك JS4 موديل 2024 بعد تخفيض 190 ألف جنيه .. صور

تقدم شركة جاك الصينية مجموعة من السيارات الرياضية داخل السوق المصري، ومنها النسخة JS4 موديل 2024 وهي الأغلى سعرًا بين طرازات العلامة التجارية المطروحة محليًا، ويذكر أن تلك النسخة شهدت انخفاض سعري يقدر بـ 190 ألف جنيه في مارس الماضي.

 

ارخص سيارة أوتوماتيك موديل 2024 في مصر .. كم سعرها ؟

تعد السيارة بي واي دي F3 هي ارخص سيارة "أوتوماتيك" تقدمها العلامة الصينية بالسوق المصري، وذلك عبر موديلات 2024، على الرغم من طرح الفئة الأولى منها بناقل سرعات "مانيوال" مكون من 5 سرعات، إلى جانب الفئة الثانية التي نتحدث عنها.

 

للمرة الثانية.. ثبات أسعار ميتسوبيشي إكسابندر العائلية | اعرف بكام

شهدت السيارة ميتسوبيشي إكسابندر موديل 2024 حالة من الثبات السعري للمرة الثانية على التوالي، حيث لم تتزايد أسعار إصدارات ميتسوبيشي المطروحة محليًا أو تنخفض عبر احدث القوائم السعرية مع بداية شهر مايو.

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