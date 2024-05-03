عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

سيارة أوتوماتيك 2024 "كسر زيرو" هاي لاين .. بأرخص سعر

شيري اريزو 5 موديل
شيري اريزو 5 موديل 2024

يضم السوق المصري للسيارات باقة من موديلات 2024، والتي تتنوع بحسب العلامات التجارية والتصميمات الخارجية، بالاضافة إلى القدرات الفنية والتجهيزات، ونقطة مهمة بين اركان المعادلة الشرائية وهي عامل السعر.

سعر أرخص سيارة 7 راكب في مصر .. اعرف بكام

أرخص بـ 100 ألف جنيه.. اركب سيارة موديل 2024 بحالة الزيرو

وفر 80 ألف جنيه.. إم جي RX5 PLUS 2024 بأرخص سعر

وفر 40 ألف جنيه.. شيري تيجو 7 2024 أعلى فئة بانوراما

وتعتبر السيارة شيري اريزو 5 موديل 2024 واحدة من ارخص السيارات المطروحة في السوق المصري، والتي تقدم بأسعار رسمية تبدأ من 630 ألف جنيه للفئة الأولى مانيوال، و675 ألف جنيه للفئة الثانية، بينما يصل سعر الفئة الثالثة إلى 700 ألف جنيه.

شيري اريزو 5 موديل 2024 

وظهرت إحدى سيارات شيري اريزو 5 موديل 2024 للبيع على الانترنت بحالة "كسر الزيرو" مع تمتعها بمفهوم الفبريكا من الداخل والخارج، إضافة إلى رخصة مرورية لمدة عام، إلى جانب إنتماء تلك النسخة للفئة هاي لاين كاملة التجهيزات.

شيري اريزو 5 موديل 2024 

حيث تضم السيارة شيري اريزو 5 موديل 2024 مرايات جانبية كهربائية، جنوط، حساسات ركن خلفية، مقاعد كهربائية التحكم بالناحية الأمامية، فرامل يد الكترونية، فتحة سقف كهربائية، شاشة ملونة تتوسط قمرة القيادة تعمل باللمس، مقود حركة مالتي فانكشن.

شيري اريزو 5 موديل 2024 

وتضم السيارة شيري اريزو 5 موديل 2024 مكيف هواء، نظام صوتي ترفيهي، وسائد هوائية للحماية، 4 زجاج كهربائي، زر تشغيل وايقاف المحرك، بصمة خارجية لسهولة فتح وغلق السيارة، مصابيح ضباب، مثبت سرعة، فرامل ABS وEBD ووسائد هوائية للحماية، وإنذار مانع للسرقة.

شيري اريزو 5 موديل 2024 

زودت السيارة شيري اريزو 5 موديل 2024 بناقل سرعات CVT أوتوماتيك، مقترن بمحرك 1500 سي سي 4 سلندر، بقوة 114 حصانا وعزم اقصى للدوران يبلغ 141 نيوتن متر، بالاضافة إلى زمن للتسارع يبلغ 11.5 ثانية وصولاً من 0 لـ 100 كم/ساعة.

 

سعر السيارة شيري اريزو 5 موديل 2024 

 

ظهرت السيارة شيري اريزو 5 موديل 2024 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع للبيع على الانترنت بسعر يبلغ 650 ألف جنيه.

تقنية الفار شيرى اريزو 5 شيري اريزو 5 موديل 2024 سعر السيارة شيري اريزو 5 سعر شيري اريزو 5 سعر شيري اريزو 5 موديل 2024

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من كاف بشأن مباراة الأهلي والترجي في نهائي أبطال أفريقيا

20 ألف جنيه| تراجع غير مسبوق في أسعار الحديد اليوم بمصر

بعد منعه من الكلام.. أسباب صادمة لـ مرض أحمد رزق| تفاصيل

60 جنيه انخفاضا| أسعار الدواجن والبيض اليوم مفاجأة بعد التراجع

الإعلامية الشهيرة خلف القضبان| أول صورة لحليمة بولند من داخل السجن.. تفاصيل

مي عمر تثير الجدل بفستان مكشوف

أقل من 2700 جنيه الحق اشتري|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بالصاغة

خادم الحرمين يصدر أمرا ملكيا عاجلا

موضوعات متعلقة

أكثر شركات السيارات مبيعا خلال الربع الأول من 2024

ميكروباص كينج لونج 2024.. للبيع بهذا السعر

رسميًا انطلاق كيا بيكانتو 2024 الشكل الجديد .. تفاصيل

سعر أرخص سيارة 7 راكب في مصر .. اعرف بكام

تخفيض يصل لـ 440 ألف جنيه.. أسعار كيا سبورتاج 2024

بأقل سعر.. اركب هيونداي توسان 2022 أعلى فئة

وفر 80 ألف جنيه.. إم جي RX5 PLUS 2024 بأرخص سعر

إم جي 7 الجديدة تنطلق في الشرق الأوسط وبهذه الأسعار .. صور

ترشيحاتنا

وزير الخارجية الأردني يحذر من التبعات الكارثية لاستمرار الهجوم على غزة

نجم الأهلي السابق.. فريق إماراتي يقطع الطريق علي صفقة الزمالك المنتظرة

خبير آثار يفجر مفاجأة غير متوقعة.. هل عاش اليهود داخل مصر؟

سعر الريال السعودي أمام الجنيه اليوم الجمعة

أسعار جاك JS4 موديل 2024 بعد تخفيض 190 ألف جنيه .. صور

بيان مهم بشأن صحة الرئيس الفلسطيني


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر.. جفاف العين يصيبك بمضاعفات خطيرة

في عيد ميلادها 41| ملابس أثارت الجدل لـ ميريام فارس

مي عمر تثير الجدل بفستان مكشوف

ريهام أيمن تخطف الأنظار بإطلالتها في أبو ظبي| شاهد

فيديو

بتحضر صوتها الشتوي.. نيابة دبي تأمر بحبس إعلامي شهير بسبب ياسمين عز

أغنية من ألحاني.. رنا سماحة تكشف تفاصيل أحدث ألبوماتها

فريدة سيف النصر توجه رسالة بعد تجاهل اسمها في اللقاءات التليفزيونية

المشاعر متغيرة .. نهى عابدين تكشف حقيقة رفضها للارتباط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميلاد شيرين أبو عاقلة

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: التضخم يواجه أسطورة الحلم الأمريكي

أحمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: رثاء محمد العزب.. فراق صعب لروح طيبة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية للأقزام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: معلم المرحلة.. وتطوير التعليم المصري

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: حملات مقاطعة اللحوم والأسماك ليست الحل

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: عمال مصر والجمهورية الجديدة

شريف نادي

شريف نادي يكتب: ليبيا وستيفاني خوري

اﻟﻤﺰﻳﺪ