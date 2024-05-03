سيارة أوتوماتيك 2024 "كسر زيرو" هاي لاين .. بأرخص سعر

يضم السوق المصري للسيارات باقة من موديلات 2024، والتي تتنوع بحسب العلامات التجارية والتصميمات الخارجية، بالاضافة إلى القدرات الفنية والتجهيزات، ونقطة مهمة بين اركان المعادلة الشرائية وهي عامل السعر.

وتعتبر السيارة شيري اريزو 5 موديل 2024 واحدة من ارخص السيارات المطروحة في السوق المصري، والتي تقدم بأسعار رسمية تبدأ من 630 ألف جنيه للفئة الأولى مانيوال، و675 ألف جنيه للفئة الثانية، بينما يصل سعر الفئة الثالثة إلى 700 ألف جنيه.

شيري اريزو 5 موديل 2024

وظهرت إحدى سيارات شيري اريزو 5 موديل 2024 للبيع على الانترنت بحالة "كسر الزيرو" مع تمتعها بمفهوم الفبريكا من الداخل والخارج، إضافة إلى رخصة مرورية لمدة عام، إلى جانب إنتماء تلك النسخة للفئة هاي لاين كاملة التجهيزات.

شيري اريزو 5 موديل 2024

حيث تضم السيارة شيري اريزو 5 موديل 2024 مرايات جانبية كهربائية، جنوط، حساسات ركن خلفية، مقاعد كهربائية التحكم بالناحية الأمامية، فرامل يد الكترونية، فتحة سقف كهربائية، شاشة ملونة تتوسط قمرة القيادة تعمل باللمس، مقود حركة مالتي فانكشن.

شيري اريزو 5 موديل 2024

وتضم السيارة شيري اريزو 5 موديل 2024 مكيف هواء، نظام صوتي ترفيهي، وسائد هوائية للحماية، 4 زجاج كهربائي، زر تشغيل وايقاف المحرك، بصمة خارجية لسهولة فتح وغلق السيارة، مصابيح ضباب، مثبت سرعة، فرامل ABS وEBD ووسائد هوائية للحماية، وإنذار مانع للسرقة.

شيري اريزو 5 موديل 2024

زودت السيارة شيري اريزو 5 موديل 2024 بناقل سرعات CVT أوتوماتيك، مقترن بمحرك 1500 سي سي 4 سلندر، بقوة 114 حصانا وعزم اقصى للدوران يبلغ 141 نيوتن متر، بالاضافة إلى زمن للتسارع يبلغ 11.5 ثانية وصولاً من 0 لـ 100 كم/ساعة.

سعر السيارة شيري اريزو 5 موديل 2024

ظهرت السيارة شيري اريزو 5 موديل 2024 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع للبيع على الانترنت بسعر يبلغ 650 ألف جنيه.