أسعار جاك JS4 موديل 2024 بعد تخفيض 190 ألف جنيه .. صور

تقدم شركة جاك الصينية مجموعة من السيارات الرياضية داخل السوق المصري، ومنها النسخة JS4 موديل 2024 وهي الأغلى سعرًا بين طرازات العلامة التجارية المطروحة محليًا، ويذكر أن تلك النسخة شهدت انخفاض سعري يقدر بـ 190 ألف جنيه في مارس الماضي.

ويقدم موقع "صدى البلد" في هذا السياق ابرز تجهيزات السيارة جاك JS4 موديل 2024 وسعرها الرسمي في مصر بعد التخفيضات

جاك JS4 موديل 2024

تجهيزات وقدرات السيارة جاك JS4 موديل 2024

حساسات ركن خلفية.

كاميرا لسهولة الاصطفاف.

مثبت سرعة.

فرامل يد كهربائية.

فتحة سقف.

جنوط رياضية 17 بوصة.

نظام صوتي ترفيهي يصل لـ 6 مكبرات.

بلوتوث، مدخل USB.

جاك JS4 موديل 2024

شاشة ملونة تعمل باللمس 10.25 بوصة.

مصابيح ترحيب، إضاءة LED.

عجلة قيادة متعددة الوظائف.

منظومة حماية تصل لـ 6 وسائد هوائية.

فرامل مانعة للانغلاق، برنامج التوزيع والثبات الالكتروني.

جاك JS4 موديل 2024

برنامج متابعة ضغط الاطارات.

زر تشغيل وايقاف المحرك.

ناقل سرعات أوتوماتيك CVT.

محرك رباعي الاسطواتات 4 سلندر.

سعة 1500 سي سي "تيربو".

قوة 147 حصان و210 نيوتن متر من عزم الدوران.

جاك JS4 موديل 2024

السعر الرسمي للسيارة جاك JS4 موديل 2024 في مصر بعد احدث تخفيض

تقدم السيارة جاك JS4 موديل 2024 في السوق المصري بسعر رسمي يبلغ مليون و90 ألف جنيه بدلاً من سعرها السابق والذي وصل إلى مليون و280 ألف جنيه، أي بفارق 190 ألف جنيه.