سيارة أوتوماتيك هاي لاين 2023 بأرخص سعر.. وفر 110 آلاف جنيه

ظهرت سيارة شيري اريزو 5 موديل 2023 للبيع على الانترنت بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 7000 كيلومتر، مع احتفاظها بحالة الفبريكا من الداخل والخارج، إلى جانب انتمائها للفئة عالية التجهيزات "هاي لاين" ورخصة مرورية سارية.

السيارة شيري اريزو 5 موديل 2023

وتأتي السيارة شيري اريزو 5 موديل 2023 بأرخص سعر في السوق المصري، حيث قدمت بقيمة قدرها 700 ألف جنيه، بينما يبلغ السعر الرسمي لهذه الفئة نحو 810 ألف جنيه ولكن ضمن موديلات 2024 وبحالة الزيرو.

شيري اريزو 5

وتحتوي السيارة شيري اريزو 5 موديل 2023 على حزمة من التجهيزات منها، مرايات جانبية كهربائية مدعومة بإشارات ضوئية، بالاضافة إلى مصابيح ضباب، وقفل مركزي، ريموت تحكم، جنوط رياضية، إلى جانب فتحة سقف كهربائية.

شيري اريزو 5

وتضم السيارة شيري اريزو 5 موديل 2023 مكيف هواء، زر تشغيل وايقاف المحرك، بصمة خارجية لسهولة فتح وغلق السيارة بدون مفتاح، شاشة ملونة تعمل باللمس، عجلة قيادة مالتي فانكشن تدعم الكثير من أوامر التحكم، وعدد 4 زجاج كهربائي.

شيري اريزو 5

وزودت سيارة شيري اريزو 5 موديل 2023 بفرامل ABS مانعة للانغلاق، برنامج التوزيع الالكتروني EBD، وسائد هوائية للحماية، ناقل سرعات أوتوماتيك مع تقنية الدفع الأمامي، بمتصل بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي.

شيري اريزو 5

ويمكن لمحرك السيارة شيري اريزو 5 موديل 2023 ضخ قوة إجمالية قدرها 114 حصان و141 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع القدرة على التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة في ثانية، واستهلاك للوقود بنسبة 7 لتر لكل 100 كيلومتر.