بدون أوفر برايس .. أسعار ميتسوبيشي اكليبس كروس 2024 الرسمية

تشهد أسعار السيارات في مصر، انخفاضات متتالية بالاضافة إلى حالة من الثبات، على عكس الفترة الاخيرة التي شهدت ارتفاع ملحوظ في اسعار جميع الطرازات المقدمة محليًا، بالاضافة إلى انتشار ظاهرة الأوفر برايس، والتي تعني فرض قيمة إضافة "غير رسمية" من قبل بعض التجار والموزعين مقابل التسليم الفوري.

وبعد حالة التراجع السعري والثبات لاسعار السيارات، اختفت تلك الظاهرة بشكل كبير، واصبحت طرازات عدة تقدم بسعرها الرسمي، ومنها النسخة الشهيرة ميتسوبيشي اكليبس كروس 2024 والتي تنتمي إلى عائلة السيارات الرياضية من فئة الـ SUV.

ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2024

وشهدت اسعار سيارات ميتسوبيشي استقرار ملحوظ مع حالة من الثبات دون زيادات رسمية أو انخفاضات، حيث يتم طرح السيارة اكليبس كروس عبر 4 فئات وبأسعار رسمية تتراوح بين 1,675,000 جنيه و1,870,000 جنيه للفئة عالية التجهيزات.

تجهيزات ومواصفات ميتسوبيشي اكليبس كروس 2024

مثبت سرعة.

مرايات كهربائية جانبية.

انذار.

جنوط.

مكيف هواء.

زجاج كهربائي.

فرامل ABS مانعة للانغلاق.

ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2024

برنامج التوزيع الالكتروني EBD.

وسائد هوائية للحماية.

حساسات ركن خلفية وأمامية.

كاميرا.

نظام مانع السرقة إيموبليزر.

بلوتوث، نظام صوتي ترفيهي.

شاشة ملونة تعمل باللمس.

ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2024

مقاعد كهربائية.

فتحة سقف بانوراما.

بصمة.

ناقل سرعات أوتوماتيك.

محرك 1500 سي سي "تيربو".

4 سلندر.

عزم الدوران 250 نيوتن متر.

القوة الاجمالية للمحرك 150 حصان.

ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2024

الاسعار الرسمية للسيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2024

الفئة الأولى موديل 2024 بسعر 1,675,000 جنيه.

الفئة الثانية موديل 2024 بسعر 1,740,000 جنيه.

الفئة الثالثة موديل 2024 بسعر 1,800,000 جنيه.

الفئة الرابعة موديل 2024 بسعر 1,870,000 جنيه.