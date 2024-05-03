أخبار السيارات| اركب هيونداي توسان 2022 بأقل سعر.. تخفيض يصل لـ 440 ألف جنيه لكيا سبورتاج.. أرخص سيارة 7 راكب في مصر

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

تقدم السيارة إم جي RX5 PLUS موديل 2024 في السوق المصري عبر فئتين من التجهيزات، الأولى COMFORT بسعر يبلغ مليون 450 ألف والثانية من فئة LUXURY بسعر مليون و500 ألف جنيه، وتعد تلك النسخة واحدة من أبرز السيارات الرياضية عن فئة الـ SUV المقدمة من MG بالسوق المصري والأغلى سعرًا.

تعتبر سيارة هيونداي توسان احد اشهر السيارات الرياضية المقدمة في السوق المصري، وذلك عن فئة الـ SUV، والتي يتم طرحها رسميًا في مصر عبر باقة التجهيزات والفئات وبأسعار رسمية تبدأ من 1,750,000 جنيه إلى 2,275,000 جنيه لموديلات 2024.

انخفضت أسعار السيارة كيا سبورتاج موديل 2024 رسميًا عن جميع الفئات المقدمة بالسوق المصري، حيث شهدت الفئة الأولى تراجع بقيمة قدرها 310 ألف جنيه، بينما انخفضت أسعار الفئة الثانية بقيمة بلغت 330 ألف جنيه.

تعد سيارة سوزوكي فان من اشهر المركبات العائلية في السوق المصري، وذلك عن فئة الـ 7 راكب، حيث اكتسبت تلك النسخة شهرة كبيرة محليًا، نسبة إلى سعرها المنخفض مقارنة ببعض الطرازات الأخرى من نفس الفئة، بالاضافة إلى مساحتها الداخلية الرحبة، وسهولة توافر قطع الغيار الخاصة بها بأسعار مناسبة.

تتنوع المركبات المقدمة داخل السوق المصري، سواء من ناحية التصميم الهيكلي للسيارات بين السيدان والهاتشباك، أو من الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام، بالاضافة إلى طرازات النقل، والسيارات العائلية فئة الـ 7 راكب، إلى جانب مركبات الـ"ميكروباص" فئة الـ" 14 راكب".

كشفت شركة كيا عملاقة تصنيع السيارات الكورية الجنوبية عن نسختها الجديدة من الايقونة "بيكانتو"، والتي ظهرت عالميًا بعدد من التحسينات سواء من ناحية التجهيزات التقنية أو عنصر التصميم، وتعتبر تلك النسخة واحدة من أشهر اصدارات علامة كيا، وذلك عن فئة الهاتشباك.

تصدرت شركة نيسان ترتيب المبيعات في السوق المحلي المصري في الربع الأول من العام الحالي 2024، حيث تمكنت من بيع 2898 سيارة بإجمالي حصة سوقية قدرها 16%.