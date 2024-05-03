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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات| اركب هيونداي توسان 2022 بأقل سعر.. تخفيض يصل لـ 440 ألف جنيه لكيا سبورتاج.. أرخص سيارة 7 راكب في مصر

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

وفر 80 ألف جنيه.. إم جي RX5 PLUS 2024 بأرخص سعر

تقدم السيارة إم جي RX5 PLUS موديل 2024 في السوق المصري عبر فئتين من التجهيزات، الأولى COMFORT بسعر يبلغ مليون 450 ألف والثانية من فئة LUXURY بسعر مليون و500 ألف جنيه، وتعد تلك النسخة واحدة من أبرز السيارات الرياضية عن فئة الـ SUV المقدمة من MG بالسوق المصري والأغلى سعرًا.

 

بأقل سعر.. اركب هيونداي توسان 2022 أعلى فئة

تعتبر سيارة هيونداي توسان احد اشهر السيارات الرياضية المقدمة في السوق المصري، وذلك عن فئة الـ SUV، والتي يتم طرحها رسميًا في مصر عبر باقة التجهيزات والفئات وبأسعار رسمية تبدأ من 1,750,000 جنيه إلى 2,275,000 جنيه لموديلات 2024.

 

تخفيض يصل لـ 440 ألف جنيه.. أسعار كيا سبورتاج 2024

انخفضت أسعار السيارة كيا سبورتاج موديل 2024 رسميًا عن جميع الفئات المقدمة بالسوق المصري، حيث شهدت الفئة الأولى تراجع بقيمة قدرها 310 ألف جنيه، بينما انخفضت أسعار الفئة الثانية بقيمة بلغت 330 ألف جنيه.

 

سعر أرخص سيارة 7 راكب في مصر .. اعرف بكام

تعد سيارة سوزوكي فان من اشهر المركبات العائلية في السوق المصري، وذلك عن فئة الـ 7 راكب، حيث اكتسبت تلك النسخة شهرة كبيرة محليًا، نسبة إلى سعرها المنخفض مقارنة ببعض الطرازات الأخرى من نفس الفئة، بالاضافة إلى مساحتها الداخلية الرحبة، وسهولة توافر قطع الغيار الخاصة بها بأسعار مناسبة.

 

ميكروباص كينج لونج 2024.. للبيع بهذا السعر

تتنوع المركبات المقدمة داخل السوق المصري، سواء من ناحية التصميم الهيكلي للسيارات بين السيدان والهاتشباك، أو من الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام، بالاضافة إلى طرازات النقل، والسيارات العائلية فئة الـ 7 راكب، إلى جانب مركبات الـ"ميكروباص" فئة الـ" 14 راكب".

 

رسميًا انطلاق كيا بيكانتو 2024 الشكل الجديد .. تفاصيل

كشفت شركة كيا عملاقة تصنيع السيارات الكورية الجنوبية عن نسختها الجديدة من الايقونة "بيكانتو"، والتي ظهرت عالميًا بعدد من التحسينات سواء من ناحية التجهيزات التقنية أو عنصر التصميم، وتعتبر تلك النسخة واحدة من أشهر اصدارات علامة كيا، وذلك عن فئة الهاتشباك.

 

أكثر شركات السيارات مبيعا خلال الربع الأول من 2024

تصدرت شركة نيسان ترتيب المبيعات في السوق المحلي المصري في الربع الأول من العام الحالي 2024، حيث تمكنت من بيع 2898 سيارة بإجمالي حصة سوقية قدرها 16%.

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