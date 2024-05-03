عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أكثر شركات السيارات مبيعا خلال الربع الأول من 2024

صدى البلد

تصدرت شركة نيسان ترتيب المبيعات في السوق المحلي المصري في الربع الأول من العام الحالي 2024، حيث تمكنت من بيع 2898 سيارة بإجمالي حصة سوقية قدرها 16%.

أخبار السيارات| أرخص عربية صينية موديل 2024 بعد التخفيضات .. أصغر سيارة مستعملة بأفضل سعر.. أسعار تويوتا كورولا 2024 دون أوفر برايس

أرخص سيارة رياضية «زيرو» في مصر .. سعرها بعد التخفيضات

أرخص بـ 100 ألف جنيه.. اركب سيارة موديل 2024 بحالة الزيرو

أرخص سيارة صينية موديل 2024 في مصر .. سعرها بعد التخفيض

حيث كشف تقرير مجلس معلومات سوق السيارات المصري "الأميك" عن ترتيب شركات السيارات الأكثر مبيعاً في السوق المصري، وذلك خلال الربع الأول من العام 2024.

أكثر شركات السيارات مبيعاً 

أكثر شركات السيارات مبيعاً خلال الربع الأول من 2024

 

وجاءت شركة شيفروليه في المرتبة الثانية بإجمالي مبيعات قدر بـ 2688 مركبة بحصة 15%، بينما حصلت شركة تويوتا على المركز الثالث في ترتيب المبيعات بلغ 2525 مركبة، و بحصة 14%.

 

وحصلت شركة شيري الصينية على المركز الرابع بنسبة تقريبية بلغت 12% وبعدد 2074 مركبة، تتبعها علامة هيونداي الكورية الجنوبية بمبيعات 1710 مركبات 10% تقريباً.

 

وفي المركز السادس من ترتيب المبيعات جاءت شركة إم جي  بإجمالي 1142 مركبة وحصة 6%، وبحصة بلغت 5% واجمالي 950 سيارة لشركة كيا، بالإضافة إلى مبيعات 736 مركبة بحصة 4% لشركة سوزوكي، وجاءت ميتسوبيشي في المرتبة التاسعة حصة 3.5% و601 مركبة، وأخيرًا بي واي دي بإجمالي مبيعات 575 مركبة بحصة 3%.

أكثر شركات السيارات مبيعا الربع الأول تقنية الفار مبيعات السيارات السيارات الاكثر مبيعا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قفزة كبيرة في الاستثمارات الكويتية بمصر.. 15 مليار دولار تعكس قوة العلاقات الثنائية

الأهلي يتلقى ضربة موجعة قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا

نيابة دبي تأمر بحبس الإعلامي نيشان بسبب ياسمين عز| اعرف الحكاية

داليا مصطفي بفستان جرئ يثير السوشيال ميديا

بالقانون.. 5 حالات يرفض فيها التصالح بمخالفات البناء

قرار عاجل من الترجي التونسي قبل مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

بدون مكياج.. فرح الزاهد تشعل السوشيال ميديا بآخر ظهور لها

رئيس شعبة مواد البناء يكشف تفاصيل تراجع سعر طن الحديد 20 ألف جنيه

موضوعات متعلقة

بأقل سعر.. اركب هيونداي توسان 2022 أعلى فئة

وفر 80 ألف جنيه.. إم جي RX5 PLUS 2024 بأرخص سعر

إم جي 7 الجديدة تنطلق في الشرق الأوسط وبهذه الأسعار .. صور

اركب سيارة موديل 2015 «فبريكا» بأرخص سعر

دون أوفر برايس.. أسعار تويوتا كورولا 2024 في مصر

بروتون ساجا تعود للسوق المصري بهذا السعر .. تفاصيل

أصغر سيارة مستعملة موديل 2011 «هاتشباك» بأفضل سعر

أرخص سيارة صينية موديل 2024 في مصر .. سعرها بعد التخفيض

ترشيحاتنا

اليونسكو تمنح الصحفيين الفلسطينيين في غزة جائزة حرية الصحافة لعام 2024

صندوق إعانات الطوارئ يُنقذ 5694 عاملًا ويُقدم 2.5 مليار جنيه منذ 2002

بعد ضبط 12 ألف قضية خلال شهر أبريل..تعرف على عقوبة التسول بالقانون

خدمات مرورية بالمولات من أجل المواطنين ..تفاصيل

أكبر انخفاض منذ جائحة كورونا..تراجع مبيعات هواتف آيفون فما القصة؟

خطوات سداد المخالفات المرورية إلكترونيا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيها موتك.. طبيبة تحذر من مشروب ممنوع تناوله بعد الفسيخ والرنجة

داليا مصطفي بفستان جرئ يثير السوشيال ميديا

بدون مكياج.. فرح الزاهد تشعل السوشيال ميديا بآخر ظهور لها

الفرق كبير.. عارضة أزياء ترتدي فستان شيري عادل تثير الجدل بالسوشيال ميديا

فيديو

فريدة سيف النصر توجه رسالة بعد تجاهل اسمها في اللقاءات التليفزيونية

المشاعر متغيرة .. نهى عابدين تكشف حقيقة رفضها للارتباط

مقدمتش أفضل ما عندي.. فريدة سيف النصر تتحدث عن شخصية سترة

فنانة لبنانية.. بجرأتها سرقت قلب الفنان محمد رجب بعد تمثيلهما معًا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: رثاء محمد العزب.. فراق صعب لروح طيبة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية للأقزام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: معلم المرحلة.. وتطوير التعليم المصري

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: حملات مقاطعة اللحوم والأسماك ليست الحل

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: عمال مصر والجمهورية الجديدة

شريف نادي

شريف نادي يكتب: ليبيا وستيفاني خوري

فتحية محسن زناتي

فتحية محسن زناتي تكتب: الشباب والمشاركة السياسية

علاء زياد

علاء زياد يكتب: يوم الأرض.. الكوكب مقابل البلاستيك شعار العام 2024

اﻟﻤﺰﻳﺪ