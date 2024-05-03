أكثر شركات السيارات مبيعا خلال الربع الأول من 2024

تصدرت شركة نيسان ترتيب المبيعات في السوق المحلي المصري في الربع الأول من العام الحالي 2024، حيث تمكنت من بيع 2898 سيارة بإجمالي حصة سوقية قدرها 16%.

حيث كشف تقرير مجلس معلومات سوق السيارات المصري "الأميك" عن ترتيب شركات السيارات الأكثر مبيعاً في السوق المصري، وذلك خلال الربع الأول من العام 2024.

أكثر شركات السيارات مبيعاً

أكثر شركات السيارات مبيعاً خلال الربع الأول من 2024

وجاءت شركة شيفروليه في المرتبة الثانية بإجمالي مبيعات قدر بـ 2688 مركبة بحصة 15%، بينما حصلت شركة تويوتا على المركز الثالث في ترتيب المبيعات بلغ 2525 مركبة، و بحصة 14%.

وحصلت شركة شيري الصينية على المركز الرابع بنسبة تقريبية بلغت 12% وبعدد 2074 مركبة، تتبعها علامة هيونداي الكورية الجنوبية بمبيعات 1710 مركبات 10% تقريباً.

وفي المركز السادس من ترتيب المبيعات جاءت شركة إم جي بإجمالي 1142 مركبة وحصة 6%، وبحصة بلغت 5% واجمالي 950 سيارة لشركة كيا، بالإضافة إلى مبيعات 736 مركبة بحصة 4% لشركة سوزوكي، وجاءت ميتسوبيشي في المرتبة التاسعة حصة 3.5% و601 مركبة، وأخيرًا بي واي دي بإجمالي مبيعات 575 مركبة بحصة 3%.