نيسان صني "كسر زيرو" 2024 بأقل من سعرها .. اعرف بكام

ظهرت النسخة الشهيرة نيسان صني موديل 2024 للبيع على الانترنت، عبر احدى المنصات الالكترونية المتخصصة في مجال السيارات، بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 2000 كيلومتر، مع تمتعها بحالة الفبريكا بالكامل من الداخل والخارج.

وتأتي السيارة نيسان صني موديل 2024 صاحبة هذا الموضوع ضمن فئات PLUS، وهي الفئة الثانية أوتوماتيك، حيث تضم باقة من التجهيزات ابرزها، جنوط، سبويلر خلفي، عجلة قيادة متعددة الوظائف، بالاضافة إلى وجود شاشة ملونة تعمل باللمس.

نيسان صني موديل 2024

وتحتوي السيارة نيسان صني موديل 2024 على نظام صوتي ترفيهي مع 4 مكبرات، زجاج كهربائي لجميع النوافذ سواء الأمامية والخلفية، مرايات كهربائية التحكم مدعومة بإشارات ضوئية، مكيف هواء، عدد 2 من الوسائد الهوائية بالناحية الأمامية.

نيسان صني موديل 2024

وزودت السيارة نيسان صني موديل 2024 بفرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، وانذار مانع للسرقة مع نظام إيموبليزر، وقفل مركزي للابواب، وريموت للتحكم، مع إمكانية فتح الحقيبة الخلفية وتانك البنزين من الداخل.

نيسان صني موديل 2024

وتعمل السيارة نيسان صني موديل 2024 بناقل سرعات 4 غيار أوتوماتيك، متصل بمحرك 1500 سي سي، بقوة إجمالية قدرها 108 حصان و134 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، إلى جانب معدل استهلاك للوقود يقدر بـ 6.9 لتر عندما تقطع السيارة مسافة إجمالية قدرها 100 كيلومتر.

نيسان صني موديل 2024

سعر السيارة نيسان صني موديل 2024 "كسر زيرو"

ظهرت السيارة نيسان صني موديل 2024 بحالة كسر الزيرو للبيع على الانترنت، بسعر يبلغ 700 ألف جنيه، بينما يبلغ سعرها الرسمي 747 ألف جنيه.