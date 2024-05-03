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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

رسميًا انطلاق كيا بيكانتو 2024 الشكل الجديد .. تفاصيل

كيا بيكانتو 2024
كيا بيكانتو 2024

كشفت شركة كيا عملاقة تصنيع السيارات الكورية الجنوبية عن نسختها الجديدة من الايقونة "بيكانتو"، والتي ظهرت عالميًا بعدد من التحسينات سواء من ناحية التجهيزات التقنية أو عنصر التصميم، وتعتبر تلك النسخة واحدة من أشهر اصدارات علامة كيا، وذلك عن فئة الهاتشباك.

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القدرات الفنية للسيارة كيا بيكانتو 2024

 

تتوافر السيارة كيا بيكانتو 2024 الشكل الجديد بمحرك قوته 46 كيلووات 63 حصان، بالاضافة إلى محرك اخر بقوة 58 كيلووات 79 حصان، إلى جانب نوعين من نواقل الحركة الأول يدوي"مانيوال" والاخر أوتوماتيكي كلاهما مكون من 5 سرعات.

كيا بيكانتو 2024

تجهيزات ومواصفات كيا بيكانتو 2024

 

تعتمد السيارة كيا بيكانتو 2024 على عجلات قياسها 14 و15 بوصة، مع جنوط 16 بوصة، بينما يصل الطول الكلي للسيارة إلى 3605 مم، بالاضافة إلى واجهة أمامية ذات مظهر عصري مع مصابيح LED نحيفة، وفتحات تهوية كبيرة الحجم.

كيا بيكانتو 2024

وتأتي السيارة كيا بيكانتو 2024 بمفهوم رباعي الابواب مع مساحة تخزين خلفية، بالاضافة إلى باقة من التجهيزات منها، حساسات ركن، كاميرا، مكيف هواء، مرايات كهربائية جانبية مزودة بإشارات ضوئية، شاشة ملونة تعمل باللمس يبلغ قياسها 8 بوصة، عجلة قيادة مالتي فانكشن، بلوتوث، نظام ترفيهي صوتي.

كيا بيكانتو 2024

وتضم السيارة كيا بيكانتو 2024 وسائد هوائية للحماية، فرامل مانعة للانغلاق ABS، برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، نظام المساعدة على تحديد الحارة المرورية، برنامج التحذير من التصادم الأمامي، والفرامل التلقائية، مع التعرف على راكبي الدراجات وحركة المشاة، ونظام الثبات الالكتروني.

كيا بيكانتو 2024
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