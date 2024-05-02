بأقل سعر.. اركب هيونداي توسان 2022 أعلى فئة

تعتبر سيارة هيونداي توسان احد اشهر السيارات الرياضية المقدمة في السوق المصري، وذلك عن فئة الـ SUV، والتي يتم طرحها رسميًا في مصر عبر باقة التجهيزات والفئات وبأسعار رسمية تبدأ من 1,750,000 جنيه إلى 2,275,000 جنيه لموديلات 2024.

وظهرت إحدى سيارات هيونداي توسان موديل 2022 للبيع على الإنترنت، بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 17 ألف كيلومتر، حيث تباع تحت مفهوم المستعمل، مع حالة الفبريكا بشكل كامل، بالإضافة لانتمائها للفئة عالية التجهيزات COLLECTOR.

هيونداي توسان موديل 2022

وتأتي هذه النسخة بتجهيزات منها، مثبت سرعة، نظام صوتي ترفيهي، شاشة تعمل باللمس، مرايات كهربائية جانبية "ضم"، فتحة سقف زجاجية بانوراما، جنوط رياضية، انذار مانع للسرقة، ريموت تحكم، بصمة، بلوتوث، نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، مكيف هواء.

هيونداي توسان موديل 2022

كما تضم السيارة هيونداي توسان موديل 2022 عجلة قيادة مالتي فانكشن، نظام إيموبليزر ضد السرقة، قفل مركزي، إضاءة LED، حساسات حركة لسهولة الاصطفاف، كاميرا، وسائد هوائية للحماية، فرامل ABS مانعة للانغلاق، برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، نظام الثبات الالكتروني ESP.

هيونداي توسان موديل 2022

تعمل سيارة هيونداي توسان موديل 2022 بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي "تيربو"، يمكنه انتاج 180 حصان كقوة إجمالية، و265 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، بالإضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، وزمن تسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة يقدر بـ 9 ثوان.

هيونداي توسان موديل 2022

سعر السيارة هيونداي توسان موديل 2022

ظهرت السيارة هيونداي توسان موديل 2022 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع للبيع على الانترنت، بسعر يبلغ مليون 650 ألف جنيه.