للمرة الثانية.. ثبات أسعار ميتسوبيشي إكسابندر العائلية | اعرف بكام

شهدت السيارة ميتسوبيشي إكسابندر موديل 2024 حالة من الثبات السعري للمرة الثانية على التوالي، حيث لم تتزايد أسعار إصدارات ميتسوبيشي المطروحة محليًا أو تنخفض عبر احدث القوائم السعرية مع بداية شهر مايو.

وتعد النسخة ميتسوبيشي إكسابندر 2024 من اشهر السيارات العائلية المقدمة في مصر عن فئة الـ 7 راكب، والتي يتم طرحها عبر فئتين من التجهيزات الأولى Midline والثانية Highline، مع أسعار رسمية تصل إلى مليون و500 ألف جنيه.

ويقدم موقع "صدى البلد" في هذا السياق الاسعار الرسمية للسيارة ميتسوبيشي إكسابندر 2024 وابرز مواصفاتها

تعتمد السيارة ميتسوبيشي إكسابندر 2024 على ناقل سرعات أوتوماتيك، متصل بمحرك 1500 سي سي، بقوة 103 حصان و141 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وسرعة قصوى تصل إلى 170 كيلومتر في الساعة.

ميتسوبيشي إكسابندر 2024

وتصل السيارة ميتسوبيشي إكسابندر 2024 من نقطة السكون 0 وصولاً إلى 100 كم/ساعة في مدة زمنية تستغرق 13.8 ثانية، ودعمت من الداخل بعدد من التجهيزات، منها شاشة ملونة تعمل باللمس، عجلة قيادة مالتي فانكشن، بصمة، نظام صوتي ترفيهي، مكيف هواء.

ميتسوبيشي إكسابندر 2024

وتضم السيارة ميتسوبيشي إكسابندر 2024 نوافذ كهربائية، ومرايات جانبية كهربائية، ريموت تحكم، وسائد هوائية، فرامل ABS و EBD وبرنامج الثبات الالكتروني، وحساسات ركن خلفية، كاميرا لسهولة التحكم، إنذار، سنتر لوك، جنوط.

ميتسوبيشي إكسابندر 2024

الأسعار الرسمية للسيارة ميتسوبيشي إكسابندر 2024 في مصر

الفئة الأولى ميتسوبيشي إكسابندر 2024 بسعر مليون و440 ألف جنيه.

الفئة الثانية ميتسوبيشي إكسابندر 2024 بسعر مليون و500 ألف جنيه.