عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أرخص 5 سيارات رياضية يقدمها الصانع الصيني في مصر .. اعرف الأسعار

أرخص 5 سيارات رياضية
أرخص 5 سيارات رياضية يقدمها الصانع الصيني في مصر

يضم السوق المصري عددا كبيرا من السيارات المتنوعة، ومنها إصدارات الصانع الصيني، والتي تختلف بحسب العلامات التجارية، والقدرات الفنية والتقنية والتجهيزات، بالإضافة إلى عنصر التصميم، سواء من فئة السيدان أو الهاتشباك أو الفئة الرياضية.

أخبار السيارات|أرخص سيارة "أوتوماتيك" موديل 2024.. اركب رينو لوجان "فبريكا" بأقل سعر ..تخفيض 190 ألف جنيه على هذه السيارة

أرخص سيارة أوتوماتيك موديل 2024 في مصر .. كم سعرها ؟

سعر أرخص سيارة 7 راكب في مصر .. اعرف بكام

أرخص سيارة صينية موديل 2024 في مصر .. سعرها بعد التخفيض

ويقدم موقع "صدى البلد" في هذا السياق الأسعار الرسمية لأرخص 5 سيارات رياضية يقدمها الصانع الصيني في مصر.

أرخص 5 سيارات رياضية يقدمها الصانع الصيني في مصر

1 - شيري تيجو 3

تعتمد السيارة  شيري تيجو 3 موديل 2024 على سواعد محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، بقوة 93 حصان و160 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع عبر ناقل سرعات أوتوماتيك CVT.

سعر شيري تيجو 3 موديل 2024

تقدم السيارة شيري تيجو 3 موديل 2024 بسعر رسمي يبلغ 855 ألف جنيه.

أرخص 5 سيارات رياضية يقدمها الصانع الصيني في مصر

2 - إم جي ZS

 

تعتمد إم جي ZS على محرك رباعي الأسطوانات 1500 سي سي، بقوة إجمالية قدرها 119 حصان، وعزم الدوران 150 نيوتن متر، و تتسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة في 10.9 ثاني، بينما تضم ناقل سرعات أوتوماتيك 4 غيار، ويصل استهلاك السيارة من الوقود 5.8 لتر لكل 100 كيلومتر.

 

أسعار ام جي ZS موديل 2024 

الفئة الأولى 2024 بسعر 975,000 جنيه.

الفئة الثانية 2024 بسعر 1,000,000 جنيه.

الفئة الثالثة 2024 بسعر 1,020,000 جنيه.

أرخص 5 سيارات رياضية يقدمها الصانع الصيني في مصر

3 - جاك JS2

تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الأمامي، عن طريق علبة تروس أوتوماتيكية الأداء CVT، مع استهلاك للوقود يقدر بـ 6.5 لتر لكل 100 كيلومتر، وسرعة قصوى تصل إلى 175 كيلومتر في الساعة، وزودت بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 CC، يمكنه إنتاج 113 حصانا و146 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران.

 

سعر السيارة جاك JS2 موديل 2024 

تقدم السيارة جاك JS2 موديل 2024 بسعر رسمي يبلغ 849.900 جنيه.

أرخص 5 سيارات رياضية يقدمها الصانع الصيني في مصر

4 - جاك JS3

 

تأتي السيارة جاك JS3 موديل 2024 بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر بقوة 118 حصان، سعة 1600 سي سي مع 150 نيوتن متر من عزم الدوران، مع ناقل حركة أوتوماتيك CVT "دفع أمامي، وسرعة قصوى تصل لـ 180 كيلومتر في الساعة، ومتوسط استهلاك الوقود بنسبة 6.5 لتر لكل 100 كيلومتر.

 

سعر السيارة جاك JS3 موديل 2024 

يبلغ سعر السيارة جاك JS3 موديل 2024 نحو مليون و18 ألفا و900 جنيه.

أرخص 5 سيارات رياضية يقدمها الصانع الصيني في مصر

5 - جيلي GX3 PRO

 

زودت السيارة GX3 PRO موديل 2024 بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء يعمل عبر تقنية الدفع الأمامي، مع محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 CC، مع قوة إجمالية قدرها 103 حصانا و140 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران. 

 

سعر السيارة جيلي GX3 PRO موديل 2024 

تقدم السيارة جيلي GX3 PRO موديل 2024 بسعر يبلغ 860 ألف جنيه.

سيارات 5 سيارات رياضية ارخص 5 سيارات أرخص 5 سيارات رياضية أسعار السيارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حاجة تكسف| نجم الزمالك يثير الجدل بعد فوز الأهلي على الجونة بثلاثية

انخفاض كبير في أسعار السكر والأرز بعد استيراد 500 ألف طن.. اعرف بكام

شاهد رد فعل خالد الغندور بعد فوز الأهلي على الجونة بثلاثية

مصدر نهر النيل.. خبير: بحيرة فيكتوريا تحقق أعلى منسوب لها في التاريخ

زوجة نجم الزمالك تمزج بين البساطة والجمال في أحدث ظهور عبر إنستجرام|شاهد

هينزل عن 40 جنيهًا؟ خبير اقتصادي يعلن مفاجأة عن الدولار | فيديو

أقل سعر عيار ذهب في محلات الصاغة اليوم 5-5-2024

قرار جديد من التعليم بشأن " زي طلاب المدارس " على مستوى الجمهورية

موضوعات متعلقة

تخفيض 550 ألف جنيه لأسعار هذه السيارة .. تفاصيل

من غير زيادة .. أسعار ميتسوبيشي اتراج موديل 2024 الرسمية الجديدة

للمرة الثانية.. ثبات أسعار ميتسوبيشي إكسابندر العائلية | اعرف بكام

أرخص سيارة أوتوماتيك موديل 2024 في مصر .. كم سعرها ؟

أسعار جاك JS4 موديل 2024 بعد تخفيض 190 ألف جنيه .. صور

سيارة أوتوماتيك 2024 "كسر زيرو" هاي لاين .. بأرخص سعر

رينو لوجان موديل 2015 "فبريكا" أوتوماتيك .. بهذا السعر

بدون أوفر برايس .. أسعار ميتسوبيشي اكليبس كروس 2024 الرسمية

ترشيحاتنا

أبو العينين وحسام موافي| فيديو الحقيقة الكاملة.. علاقة محبة وامتنان وتقدير.. وكيل النواب يسهب في مدح طبيب "جبر الخواطر".. والعالم يرد الحسنى بالحسنى

حقيقة هروب مجدي أفشة من الأهلي

حقيقة سقوط أسماك من سماء إيران.. فيديو

حكم أكل الجمبري؟.. حقيقة تحريمه في المذهب الحنفي

في ذكرى رحيله.. أسرة الطبلاوي تستقبل محبيه اليوم وتعقد ختمة قرآنية

رئيس قضايا الدولة من الكاتدرائية: مصر تظل رمزا للنسيج الواحد بمسلميها ومسيحييها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند تناول الترمس؟

قبل شم النسيم.. فوائد وأضرار الرنجة

فستان حورية البحر.. نجوى كرم تثير الجدل بأحدث إطلالة| شاهد

فوائد خارقة لتناول الحلبة.. تعرف عليها

فيديو

رنا سماحة : لم أتردد لحظة في غناء رباعيات مسلسل رحيل |خاص

الأرض على وشك الاصطدام بكويكب غامض من القمر.. ماذا يحدث؟

النجاح بيلبقلك .. عبير نعمة تشيد بـ حفل أمال ماهر

الأهلي الأفضل والخطيب صديقي.. تصريحات مثيرة لفوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

نهال علام

نهال علام تكتب: كيرياليسون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: مكاتب التأهيل في مرمى النيران

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بين العيد والحدود

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحلى من الشرف مفيش.. ذكرى ميلاد توفيق الدقن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميلاد شيرين أبو عاقلة

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: التضخم يواجه أسطورة الحلم الأمريكي

أحمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: رثاء محمد العزب.. فراق صعب لروح طيبة

اﻟﻤﺰﻳﺪ