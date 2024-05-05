أرخص 5 سيارات رياضية يقدمها الصانع الصيني في مصر .. اعرف الأسعار

يضم السوق المصري عددا كبيرا من السيارات المتنوعة، ومنها إصدارات الصانع الصيني، والتي تختلف بحسب العلامات التجارية، والقدرات الفنية والتقنية والتجهيزات، بالإضافة إلى عنصر التصميم، سواء من فئة السيدان أو الهاتشباك أو الفئة الرياضية.

ويقدم موقع "صدى البلد" في هذا السياق الأسعار الرسمية لأرخص 5 سيارات رياضية يقدمها الصانع الصيني في مصر.

أرخص 5 سيارات رياضية يقدمها الصانع الصيني في مصر

1 - شيري تيجو 3

تعتمد السيارة شيري تيجو 3 موديل 2024 على سواعد محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، بقوة 93 حصان و160 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع عبر ناقل سرعات أوتوماتيك CVT.

سعر شيري تيجو 3 موديل 2024

تقدم السيارة شيري تيجو 3 موديل 2024 بسعر رسمي يبلغ 855 ألف جنيه.

أرخص 5 سيارات رياضية يقدمها الصانع الصيني في مصر

2 - إم جي ZS

تعتمد إم جي ZS على محرك رباعي الأسطوانات 1500 سي سي، بقوة إجمالية قدرها 119 حصان، وعزم الدوران 150 نيوتن متر، و تتسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة في 10.9 ثاني، بينما تضم ناقل سرعات أوتوماتيك 4 غيار، ويصل استهلاك السيارة من الوقود 5.8 لتر لكل 100 كيلومتر.

أسعار ام جي ZS موديل 2024

الفئة الأولى 2024 بسعر 975,000 جنيه.

الفئة الثانية 2024 بسعر 1,000,000 جنيه.

الفئة الثالثة 2024 بسعر 1,020,000 جنيه.

أرخص 5 سيارات رياضية يقدمها الصانع الصيني في مصر

3 - جاك JS2

تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الأمامي، عن طريق علبة تروس أوتوماتيكية الأداء CVT، مع استهلاك للوقود يقدر بـ 6.5 لتر لكل 100 كيلومتر، وسرعة قصوى تصل إلى 175 كيلومتر في الساعة، وزودت بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 CC، يمكنه إنتاج 113 حصانا و146 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران.

سعر السيارة جاك JS2 موديل 2024

تقدم السيارة جاك JS2 موديل 2024 بسعر رسمي يبلغ 849.900 جنيه.

أرخص 5 سيارات رياضية يقدمها الصانع الصيني في مصر

4 - جاك JS3

تأتي السيارة جاك JS3 موديل 2024 بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر بقوة 118 حصان، سعة 1600 سي سي مع 150 نيوتن متر من عزم الدوران، مع ناقل حركة أوتوماتيك CVT "دفع أمامي، وسرعة قصوى تصل لـ 180 كيلومتر في الساعة، ومتوسط استهلاك الوقود بنسبة 6.5 لتر لكل 100 كيلومتر.

سعر السيارة جاك JS3 موديل 2024

يبلغ سعر السيارة جاك JS3 موديل 2024 نحو مليون و18 ألفا و900 جنيه.

أرخص 5 سيارات رياضية يقدمها الصانع الصيني في مصر

5 - جيلي GX3 PRO

زودت السيارة GX3 PRO موديل 2024 بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء يعمل عبر تقنية الدفع الأمامي، مع محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 CC، مع قوة إجمالية قدرها 103 حصانا و140 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران.

سعر السيارة جيلي GX3 PRO موديل 2024

تقدم السيارة جيلي GX3 PRO موديل 2024 بسعر يبلغ 860 ألف جنيه.