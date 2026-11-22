أنهى منتخب مصر للناشئين الشوط الأول من مواجهته أمام نظيره منتخب قطر متقدمًا بهدفين دون رد، في المباراة المقامة ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم تحت 17 عامًا.

وافتتح أحمد صفوت التسجيل لصالح الفراعنة الصغار، بعدما نجح في هز الشباك القطرية، مانحًا المنتخب المصري التقدم خلال أحداث الشوط الأول.

وعاد أحمد صفوت ليؤكد تألقه بعدما صنع الهدف الثاني لزميله خالد مختار، الذي استغل التمريرة وسجل الهدف الثاني، لينهي المنتخب المصري النصف الأول من اللقاء متقدمًا بثنائية نظيفة.

كان حسين عبد اللطيف، المدير الفني لمنتخب مصر، قد أجرى تعديلين على التشكيل الأساسي، بمشاركة يوسف عبد الله وخالد مختار بدلًا من عزت عبد المعز ودانيال تامر، الذي يغيب بسبب الطرد في المباراة الأولى أمام اليونان.