حقق فريق يوفنتوس فوزا عريضا على ضيفه فينيسيا برباعية نظيفة فى المباراة التى جمعت بينهما اليوم على ملعب استاد أليانز ضمن منافسات الأسبوع الثاني عشر بمسابقة الدورى الايطالي لكرة القدم.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.. وفي الشوط الثاني أحرز يوفنتوس رباعية عن طريق نيك ولتيماد في الدقيقة 53، وتيون كووبميينيرز في الدقيقة 59، وخوان كابال في الدقيقة 65، وراندال كولو مواني في الدقيقة 71 من ضربة جزاء؛ لتنتهي المباراة بفوز يوفنتوس على ضيفه فينيسيا 4-0.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد يوفنتوس إلى 21 نقطة في المركز السادس بجدول ترتيب المسابقة الإيطالية.. فيما تجمد رصيد فينيسيا عند ست نقاط فى المركز التاسع عشر وقبل الأخير.