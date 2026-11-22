كشف الإعلامي عبدالناصر زيدان، خلال حديثه عبر برنامج "ستاد مصر"، عن آخر التطورات المتعلقة بمستقبل أحمد فتوح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، والذي ينتهي عقده مع القلعة البيضاء بنهاية الموسم الجاري.

وأكد زيدان أن أحمد فتوح تم عرضه على نادي بيراميدز خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أنه حتى الآن لا يوجد أي جديد بشأن التعاقد معه، ولم يتم حسم أي اتفاق رسمي.

وأوضح أن فتوح في ورطة حقيقية بالوقت الحالي، لأن نادي الزمالك لا يمتلك الأموال اللازمة في الوقت الراهن، كما لم يجلس معه أي مسؤول من النادي للتفاوض حول تجديد عقده حتى الآن.

وأضاف زيدان أن اللاعب يحتاج إلى المال، ويرغب في الحصول على مقابل مادي كبير، في ظل اقتراب انتهاء عقده، وهو ما يزيد من صعوبة موقفه داخل الزمالك.

وأشار إلى أن فتوح تم عرضه على عدد من الأندية في الإمارات وقطر والعراق وليبيا، عن طريق وكلاء لاعبين، من أجل بحث إمكانية انتقاله لأحدها خلال الفترة المقبلة.

وتابع: "لا توجد عروض رسمية حتى الآن من الأندية التي عُرض عليها اللاعب، وكل ما يتم تداوله مجرد مفاوضات وجس نبض من جانب الوسطاء".

وكشف زيدان أن مسؤولي بيراميدز أكدوا أنهم لا يفكرون في ضم أحمد فتوح خلال الوقت الحالي، كما أن النادي الأهلي لن يتعاقد معه، ليبقى مستقبل اللاعب غامضًا حتى الآن.