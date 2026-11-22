يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مرانه في السادسة مساء اليوم الأحد على الملعب الفرعي باستاد خالد بشارة، استعدادًا لخوض مباراة الجونة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

ووصل فريق الزمالك إلى الجونة منذ قليل استعدادًا لخوض اللقاء المرتقب.

ومن المنتظر أن يكون مران اليوم خفيفًا حتى لا يتعرض اللاعبون للإجهاد قبل لقاء الغد أمام الجونة.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره الجونة على ستاد خالد بشارة، والمقرر لها غدًا الاثنين، ضمن منافسات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مواجهة مهمة أمام الجونة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2026-2027، في لقاء يسعى خلاله الفارس الأبيض إلى مواصلة المنافسة على صدارة جدول الترتيب، بينما يطمح أصحاب الأرض إلى استغلال عاملي الملعب والجمهور لتحقيق أول انتصار لهم في المسابقة والخروج من سلسلة النتائج السلبية.

موعد مباراة الزمالك والجونة والقنوات الناقلة

ويحل الزمالك ضيفًا على الجونة غدا الاثنين الموافق 23 نوفمبر 2026، على استاد خالد بشارة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، على أن تنقل شبكة قنوات أون سبورت المواجهة، باعتبارها الناقل لمنافسات الدوري المصري الممتاز.

موقف الزمالك في جدول ترتيب الدوري

يدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 19 نقطة، بعدما خاض 8 مباريات، حقق خلالها 6 انتصارات، وتعادل في مواجهة واحدة، وتلقى هزيمة وحيدة.

وعلى المستوى الهجومي، سجل لاعبو الفريق الأبيض 11 هدفًا خلال أول 8 جولات، بينما استقبلت شباكهم 4 أهداف فقط، ليصل فارق الأهداف إلى 7.

ويأمل الزمالك في مواصلة نتائجه الإيجابية وحصد النقاط الثلاث أمام الجونة، من أجل تعزيز رصيده ومواصلة مطاردة الأهلي وبيراميدز على صدارة المسابقة، خاصة مع اشتداد المنافسة بين فرق المقدمة.