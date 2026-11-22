كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تطورات أزمة أحمد سيد زيزو مع نادي الزمالك، مؤكدًا أن القضية تتجه إلى المحكمة الرياضية الدولية، في ظل تعقد الموقف وصعوبة الوصول إلى حل نهائي داخل مصر.

وقال شوبير، عبر برنامجه الإذاعي: «الموضوع ده هيوصل للمحكمة الرياضية الدولية، خلاص الموضوع محسوم لأن هنا مش هيكون فيه حسم، القصة بقت معقدة وصعبة، دايمًا هنا الدنيا فيها حسابات».



وفي سياق آخر كشف أشرف عبد العزيز، محامي أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن الخطوات المقبلة التي يعتزم اتخاذها ضد نادي الزمالك، بشأن المستحقات المالية المتأخرة للاعب، مؤكدًا أن موكله يتمسك بالحصول على كامل حقوقه المالية



وقال عبد العزيز، خلال تصريحات تلفزيونية، إن فريق الدفاع عن زيزو سيطالب نادي الزمالك بسداد مبلغ 82 مليون جنيه، باعتباره إجمالي المستحقات المالية الخاصة باللاعب لدى القلعة البيضاء، مشيرًا إلى أن هذا المبلغ يمثل حقًا أصيلًا لموكله.