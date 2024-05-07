أرخص 5 سيارات "زيرو" في مصر .. اعرف الأسعار

يحتوي السوق المصري على مجموعة متنوعة من السيارات، حيث تختلف من ناحية العلامات التجارية وبلد المنشأ، أن من ناحية التجهيزات الفنية والتقنية والتصميم الهيكلي، ولكن يبحث الكثير عن الاصدارات الارخص سعرًا وهي من ابرز نقاط العملية الشرائية.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" أسعار ارخص 5 سيارات "زيرو" في مصر

ارخص 5 سيارات "زيرو" في مصر

1 - سوزوكي اسبريسو موديل 2024

دعمت السيارة سوزوكي إسبريسو 2024 بمحرك سعة 1000 CC، يضخ قوة إجمالية قدرها 67 حصانا و90 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، بالإضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيك، مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات، بينما تستهلك السيارة 4.6 لتر من البنزين، عندما تخوض مسافات إجمالية قدرها 100 كيلومتر.

تحتوي سبريسو 2024 على عجلة قيادة باور، ريموت تحكم، مكيف هواء يدوي، نظام صوتي ترفيهي، شاشة تعمل باللمس، بلوتوث، فرامل مانعة للانغلاق ABS، وسادة هوائية للحماية، قفل مركزي، انذار، نوافذ كهربائية أمامية.

الاسعار الرسمية للسيارة سوزوكي اسبريسو موديل 2024 في السوق المصري

تقدم السيارة سوزوكي اسبريسو 2024 بسعر رسمي يبلغ 549,900 جنيه.

ارخص 5 سيارات "زيرو" في مصر

2 - شيري اريزو 5 موديل 2024

زودت شيري اريزو 5 موديل 2024 بخاصية المساعدة على الثبات، ومانع للسرقة ايموبليزر، وانذار للتحذير من تخطي السرعات، و فرامل مانعة للانغلاق ABS، برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، ووسائد هوائية للحماية بعدد 2 AIRBAGS، إلى جانب وسنتر لوك، مع 4 زجاج كهربائي، ومرايات جانبية كهربائية التحكم، وفتحة سقف للفئة عالية التجهيز، إلى جانب حساسات ركن خلفية، وكاميرا.

وتضم السيارة شاشة تعمل باللمس، عجلة قيادة تدعم الكثير من اوامر التحكم، ونظام ترفيهي صوتي، و محرك 4 سلندر، سعة 1500 CC، بقوة اجمالية قدرها 114 حصان عند 6150 دورة في الدقيقة، وعزم دوران 141 نيوتن متر لكل 3800 دورة في الدقيقة، مع ناقل سرعات 5 غيار للفئة الأولى مانيوال، واخر أوتوماتيكي الاداء للفئات الاخرى.

الاسعار الرسمية للسيارة شيري اريزو 5 موديل 2024

الفئة الأولى 2024 بسعر 630,000 جنيه.

الفئة الثانية 2024 بسعر 675,000 جنيه.

الفئة الثالثة 2024 بسعر 700,000 جنيه.

ارخص 5 سيارات "زيرو" في مصر

3 - سوزوكي ديزاير موديل 2024

تأتي السيارة سوزوكي ديزاير 2024 بوسائد هوائية للحماية، فرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، بالاضافة إلى نظام إيموبليزر ضد السرقة، مكيف هواء، مرايات كهربائية جانبية، وقفل مركزي للابواب، ريموت.

وتضم مخارج تكييف خلفية، زجاج كهربائي لجميع النوافذ، بالاضافة إلى جنوط رياضية يبلغ قياسها 15 بوصة، وتجهيزات اخرى منها حساسات ركن خلفية، زر تشغيل وايقاف المحرك، خاصية دخول السيارة بدون مفتاح، نظام صوتي ترفيهي.

وتعتمد فنيًا على ناقل حركة أوتوماتيك 4 غيار بتقنية الدفع الامامي، مع محرك 1200 سي سي، 4 سلندر، يمكنه انتاج 85 حصانا و113 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى مدة زمنية تقدر بـ 12.9 ثانية وصولاً من 0 لـ 100 كم/س، واستهلاك للوقود بنسبة 6.2 لتر لكل 100 كيلومتر.

الاسعار الرسمية للسيارة سوزوكي ديزاير موديل 2024

تقدم السيارة سوزوكي ديزاير موديل 2024 في السوق المصري بسعر رسمي يبلغ 669,000 جنيه.

ارخص 5 سيارات "زيرو" في مصر

4 - رينو تاليانت موديل 2024

دعمت السيارة رينو تاليانت موديل 2024 بمرايات جانبية ذات تحكم كهربائي مدعومة بإشارات ضوئية، وجنوط رياضية، ووسائد هوائية للحماية، فرامل ABS مانعة للانغلاق، برنامج التوزيع الإلكتروني EBD، نوافذ كهربائية، قفل مركزي للأبواب.

وزودت السيارة رينو تاليانت موديل 2024 بمحرك سعة 1000 سي سي، يمكنه إنتاج قوة إجمالية قدرها 100 حصان، مع 140 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات.

وتضم السيارة لوحة عدادات يبلغ قياسها 4.2 بوصة، حساسات ركن للمساعدة على الاصطفاف، نظام ترفيهي صوتي، شاشة ملونة تعمل باللمس، عجلة قيادة تدعم العديد من أوامر التحكم، مكيف هواء، كاميرا خلفية.

أسعار السيارة رينو تاليانت موديل 2024 الرسمية في مصر

الفئة الأولى 2024 بسعر 799,000 جنيه.

الفئة الثانية 2024 بسعر 899,000 جنيه.

ارخص 5 سيارات "زيرو" في مصر

5 - بي واي دي F3 موديل 2024

تأتي السيارة بي واي دي F3 موديل 2024 بعدد من التجهيزات منها قفل مركزي لفتح وغلق السيارة، مصابيح ضباب أمامية، مرايات جانبية كهربائية مزودة بإشارات ضوئية، عجلة قيادة باور ستيرنج، مكيف هواء يدوي، نظام إيموبليزر ضد السرقة، وسائد هوائية للحماية.

وتضم فرامل مانعة للانغلاق ABS، برنامج التوزيع الالكتروني EBD الخاص بالفرامل، جنوط، إنذار مانع للسرقة، نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، زجاج خلفي مظلل، نظام صوتي ترفيهي مدخل AUX و USB، محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي،يمكنه إنتاج قوة إجمالية قدرها 108 حصانا و145 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيك واخر يدوي 5 غيار.

الاسعار الرسمية للسيارة بي واي دي F3 موديل 2024

الفئة الأولى مانيوال 2024 بسعر 590 ألف جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك 2024 بسعر 680 ألف جنيه.