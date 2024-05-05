ثبات سعر أرخص سيارة هاتشباك من ميتسوبيشي .. اعرف بكام

شهدت سيارة ميتسوبيشي ميراج موديل 2024 ثبات سعري بعد أحدث قائمة سعرية ضمت طرازات ميتسوبيشي المطروحة في السوق المصري، وتعد تلك النسخة هي ارخص سيارة مقدمة من العلامة التجارية اليابانية محليًا وذلك عن فئة الهاتشباك.

وتقدم السيارة ميتسوبيشي ميراج موديل 2024 عبر فئة واحدة وبنفس سعرها الرسمي السابق، وتضم هذه النسخة عدد من التجهيزات منها مرايات جانبية كهربائية، حساسات ركن خلفية لسهولة عملية الاصطفاف، انذار مانع للسرقة، جنوط، زر تشغيل وايقاف المحرك.

ميتسوبيشي ميراج موديل 2024

وتحتوي ميتسوبيشي ميراج موديل 2024 على مكيف هواء، عجلة قيادة باور، نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، سبويلر، بلوتوث، مدخل AUX وUSB، نظام صوتي ترفيهي، فرامل ABS مانعة للانغلاق، برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، وسائد هوائية للحماية.

ميتسوبيشي ميراج موديل 2024

وتأتي السيارة ميتسوبيشي ميراج موديل 2024 بقدرات فنية تتضمن محرك ثلاثي الاسطوانات 3 سلندر، سعة 1200 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 76 حصانا و100 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيك CVT.

ميتسوبيشي ميراج موديل 2024

سعر السيارة ميتسوبيشي ميراج موديل 2024 الرسمي في مصر

تقدم السيارة ميتسوبيشي ميراج موديل 2024 بنفس سعرها الرسمي السابق والذي يبلغ 930 ألف جنيه، وذلك للفئة هاي لاين.