من غير زيادة .. أسعار ميتسوبيشي اتراج موديل 2024 الرسمية الجديدة

لم تشهد السيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2024 أي زيادات سعرية جديدة وفقًا لاحدث قائمة رسمية، كما ثبتت أسعار باقي اصدارات العلامة التجارية اليابانية في السوق المصري باختلاف الموديلات التي تتضمن النسخة اكليبس كروس واكسابندر، وميراج.

وتعتبر السيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2024 التي نتحدث عنها هي ارخص سيارة تقدمها علامة ميتسوبيشي في السوق المصري، وذلك عن فئة السيدان متوسطة الحجم، حيث تقدم محليًا عبر فئة واحدة من التجهيزات.

ميتسوبيشي اتراج موديل 2024

ويقدم موقع "صدى البلد" في هذا السياق الاسعار الرسمية للسيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2024 وابرز المواصفات الفنية

تضم سيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2024 مكيف هواء، زجاج كهربائي، جنوط 15 بوصة، اضاءة نهارية، قفل مركزي، ريموت تحكم، إطارات 185/55 R15 82V، وسائد هوائية، فرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD.

ميتسوبيشي اتراج موديل 2024

وتحتوي ميتسوبيشي اتراج موديل 2024 على نظام إيموبليزر ضد السرقة، مرايات جانبية كهربائية، شاشة لعرض الوسائط، نظام صوتي ترفيهي، بلوتوث، بينما تستمد قوتها من محرك 1200 سي سي، بقوة 76 حصانا و100 نيوتن متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات CVT أوتوماتيك.

ميتسوبيشي اتراج موديل 2024

أحدث الأسعار الرسمية للسيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2024

تقدم السيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2024 في السوق المصري بقيمة سعرية قدرها 915 ألف جنيه وبدون أي تغيرات سواء بالزيادة أو الانخفاض.