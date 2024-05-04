عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

من غير زيادة .. أسعار ميتسوبيشي اتراج موديل 2024 الرسمية الجديدة

ميتسوبيشي اتراج
ميتسوبيشي اتراج موديل 2024

لم تشهد السيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2024 أي زيادات سعرية جديدة وفقًا لاحدث قائمة رسمية، كما ثبتت أسعار باقي اصدارات العلامة التجارية اليابانية في السوق المصري باختلاف الموديلات التي تتضمن النسخة اكليبس كروس واكسابندر، وميراج.

للمرة الثانية.. ثبات أسعار ميتسوبيشي إكسابندر العائلية | اعرف بكام

بدون أوفر برايس .. أسعار ميتسوبيشي اكليبس كروس 2024 الرسمية

أرخص سيارة أوتوماتيك موديل 2024 في مصر .. كم سعرها ؟

أخبار السيارات| أرخص عربية صينية موديل 2024 بعد التخفيضات .. أصغر سيارة مستعملة بأفضل سعر.. أسعار تويوتا كورولا 2024 دون أوفر برايس

وتعتبر السيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2024 التي نتحدث عنها هي ارخص سيارة تقدمها علامة ميتسوبيشي في السوق المصري، وذلك عن فئة السيدان متوسطة الحجم، حيث تقدم محليًا عبر فئة واحدة من التجهيزات.

 ميتسوبيشي اتراج موديل 2024 

ويقدم موقع "صدى البلد" في هذا السياق الاسعار الرسمية للسيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2024 وابرز المواصفات الفنية 

تضم سيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2024 مكيف هواء، زجاج كهربائي، جنوط 15 بوصة، اضاءة نهارية، قفل مركزي، ريموت تحكم، إطارات 185/55 R15 82V، وسائد هوائية، فرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD.

 ميتسوبيشي اتراج موديل 2024 

وتحتوي ميتسوبيشي اتراج موديل 2024 على نظام إيموبليزر ضد السرقة، مرايات جانبية كهربائية، شاشة لعرض الوسائط، نظام صوتي ترفيهي، بلوتوث، بينما تستمد قوتها من محرك 1200 سي سي، بقوة 76 حصانا و100 نيوتن متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات CVT أوتوماتيك.

 ميتسوبيشي اتراج موديل 2024 

أحدث الأسعار الرسمية للسيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2024 

تقدم السيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2024 في السوق المصري بقيمة سعرية قدرها 915 ألف جنيه وبدون أي تغيرات سواء بالزيادة أو الانخفاض.

ميتسوبيشي أتراج تقنية الفار الأسعار الرسمية ميتسوبيشي اتراج موديل 2024 سعر ميتسوبيشي اتراج موديل 2024 سعر ميتسوبيشي اتراج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسالة نارية من سيد عبد الحفيظ لـ عبدلله السعيد.. ماذا حدث؟

300 جنيه دفعة واحدة| الذهب يخالف التوقعات بتراجع كبير وعيار 21 مفاجأة

200 جنيه.. تعليق ساخر من سيد عبد الحفيظ على ركلة جزاء للزمالك

بيان عاجل من القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية بشأن وفاة ابن البرهان

بتصميم الذكاء الاصطناعي.. تسريب صور كاديلاك إسكاليد-V الجديدة| ما موعد طرحها؟

9 أيام إجازة بأمر الحكومة|مفاجأة بشأن عدد أيام عطلة عيد الأضحى 2024

السعودية.. وفاة الأمير ‎بدر بن عبدالمحسن

آمال ماهر بإطلالات ملفتة في حفل جدة| أيهما أجمل؟

موضوعات متعلقة

للمرة الثانية.. ثبات أسعار ميتسوبيشي إكسابندر العائلية | اعرف بكام

أرخص سيارة أوتوماتيك موديل 2024 في مصر .. كم سعرها ؟

أسعار جاك JS4 موديل 2024 بعد تخفيض 190 ألف جنيه .. صور

سيارة أوتوماتيك 2024 "كسر زيرو" هاي لاين .. بأرخص سعر

رينو لوجان موديل 2015 "فبريكا" أوتوماتيك .. بهذا السعر

بدون أوفر برايس .. أسعار ميتسوبيشي اكليبس كروس 2024 الرسمية

تخفيض 350 ألف جنيه.. أسعار كيا إكسيد موديل 2024 في مصر

أكثر شركات السيارات مبيعا خلال الربع الأول من 2024

ترشيحاتنا

الأمم المتحدة تحذر: شمال قطاع غزة يعاني من مجاعة شاملة

غانتس: رد حماس لم يصل حتى الآن بشأن صفقة تبادل الأسرى

بعد استشهاد 3 فلسطينيين.. قوات الاحتلال تنسحب من طولكرم

تقارير: ليفربول مهتم بضم نجم ويست هام محمد قدوس

تياجو سيلفا يقترب من الانضمام إلى فلومنينسي البرازيلي

شاحنات المساعدات تنتظر بطول 50 كيلو من معبر رفح


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة| ناقد موضة يعلق على فستان نجوى كرم.. أعراض التسمم من الفسيخ والرنجة

بتصميم الذكاء الاصطناعي.. تسريب صور كاديلاك إسكاليد-V الجديدة| ما موعد طرحها؟

سر المحترفين.. إضافة هذه المادة لسلطة الرنجة هتودي طعمها فى حتة تانية| تفاصيل

آمال ماهر بإطلالات ملفتة في حفل جدة| أيهما أجمل؟

فيديو

الأهلي الأفضل والخطيب صديقي.. تصريحات مثيرة لفوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي

مصر على الطريق الصحيح.. فيتش ترفع التصنيف الائتماني الإيجابي| شاهد

إجراءات وقرارات سعودية قبل موسم حج 2024.. تحذيرات للمسافرين

سأغني بالعربية وأتمنى مقابلة صلاح.. شبيه مبارك الهندي يعلق على شهرته بمصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

نهال علام

نهال علام تكتب: كيرياليسون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: مكاتب التأهيل في مرمى النيران

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بين العيد والحدود

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحلى من الشرف مفيش.. ذكرى ميلاد توفيق الدقن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميلاد شيرين أبو عاقلة

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: التضخم يواجه أسطورة الحلم الأمريكي

أحمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: رثاء محمد العزب.. فراق صعب لروح طيبة

اﻟﻤﺰﻳﺪ