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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات| تخفيض 550 ألف جنيه لأسعار هذه السيارة.. اركب عربية هاتشباك بـ240 ألف جنيه .. أرخص سيارة أوروبية «زيرو» في مصر

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

من غير زيادة .. أسعار ميتسوبيشي اتراج موديل 2024 الرسمية الجديدة

لم تشهد السيارة ميتسوبيشي أتراج موديل 2024 أي زيادات سعرية جديدة وفقًا لأحدث قائمة رسمية، كما ثبتت أسعار باقي إصدارات العلامة التجارية اليابانية في السوق المصري باختلاف الموديلات التي تتضمن النسخة إكليبس كروس وإكسباندر، وميراج.

 

تخفيض يتجاوز 550 ألف جنيه لأسعار هذه السيارة .. تفاصيل

انخفضت القائمة السعرية الرسمية لجميع سيارات كيا الكورية الجنوبية المقدمة في السوق المصري، ومنها النسخة الرياضية التي تنتمي إلى عائلة الـ SUV متعددة الاستخدام "سورينتو"، حيث شهدت تخفيضا سعريا هو الأكبر حيث بلغ 550 ألف جنيه.

 

دون أوفر برايس .. أسعار نيسان صني موديل 2024 في مصر

تقدم السيارة نيسان صني موديل 2024 بأسعار رسمية تبدأ من 695,400 جنيه للفئة الأولى مانيوال، حتى 761 ألف جنيه للفئة الرابعة كاملة التجهيزات، بعد تراجع كبير في أسعار الأوفر برايس الغير رسمية والتي كانت تفرض من قبل بعض التجار والموزعين.

 

بـ240 ألف جنيه .. اركب عربية هاتشباك موديل 2020 "فبريكا"

ظهرت السيارة زوتي Z100 موديل 2020، للبيع على الانترنت عبر إحدى الصفحات الإلكترونية المتخصصة في مجال السيارات، بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 40 ألف كيلومتر فقط، بالإضافة إلى تمتعها بحالة الفبريكا بصورة كاملة سواء من الداخل أو الخارج.

 

أرخص سيارة أوروبية موديل 2024 في السوق المصري.. سعرها كام؟

تعتبر النسخة رينو تاليانت هي أرخص سيارة أوروبية موديل 2024 مقدمة في السوق المصري، بعد أن شهدت الفترة الأخيرة انخفاضات سعرية رسمية لها قدرها 126 ألف جنيه، وتنتمي تلك النسخة إلى عائلة السيدان، مع طرحها محليًا عبر فئتين من التجهيزات.

 

ثبات سعر أرخص سيارة هاتشباك من ميتسوبيشي .. اعرف بكام

شهدت سيارة ميتسوبيشي ميراج موديل 2024 ثبات سعري بعد أحدث قائمة سعرية ضمت طرازات ميتسوبيشي المطروحة في السوق المصري، وتعد تلك النسخة هي ارخص سيارة مقدمة من العلامة التجارية اليابانية محليًا وذلك عن فئة الهاتشباك.

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