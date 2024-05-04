بدون أوفر برايس .. أسعار نيسان صني موديل 2024 في مصر

تقدم السيارة نيسان صني موديل 2024 بأسعار رسمية تبدأ من 695,400 جنيه للفئة الأولى مانيوال، حتى 761 ألف جنيه للفئة الرابعة كاملة التجهيزات، بعد تراجع كبير في أسعار الأوفر برايس الغير رسمية والتي كانت تفرض من قبل بعض التجار والموزعين.

وتنتمي السيارة نيسان صني موديل 2024 إلى فئة السيدان، والتي يتم طرحها بتصميم رباعي الابواب، بالاضافة إلى سعة تخزين خلفية 490 لتر، مع أبعاد خارجية بلغت 4425 مم للطول الكلي، و1659 مم للعرض، بالاضافة إلى ارتفاع يبلغ 1500 مم، و157 للارتفاع عن الارض "الخلوص".

نيسان صني موديل 2024

وتأتي السيارة نيسان صني موديل 2024 بمكيف هواء، زجاج كهربائي لجميع النوافذ، نظام صوتي ترفيهي مع عدد 4 مكبرات، قفل مركزي، ريموت تحكم، فتح حقيبة التخزين وتانك الوقود من الداخل، وسائد هوائية بعدد 2 للحماية، فرامل مانعة للانغلاق ABS.

نيسان صني موديل 2024

وتضم السيارة نيسان صني موديل 2024 برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، مع باقة من التجهيزات تتضمن، زر تشغيل وايقاف المحرك، مرايات كهربائية ضم، عجلة قيادة تدعم عددًا من أوامر التحكم، شاشة ملونة تعمل باللمس، كاميرا خلفية، حساسات ركن.

نيسان صني موديل 2024

وزودت السيارة نيسان صني موديل 2024 بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، 1500 سي سي، قادر على انتاج قوة إجمالية بلغت 108 حصان و134 نيوتن متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى نوعين من نواقل الحركة الأول 5 غيار مانيوال والاخر أوتوماتيكي الاداء مكون من 4 سرعات.

نيسان صني موديل 2024

الاسعار الرسمية للسيارة نيسان صني موديل 2024 بدون أوفر برايس

الفئة الأولى مانيوال 2024 بسعر 695,400 جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك 2024 بسعر 726,500 جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك 2024 بسعر 747,000 جنيه.

الفئة الرابعة أوتوماتيك 2024 بسعر 761,000 جنيه.