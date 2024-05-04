بـ 240 ألف جنيه .. اركب عربية هاتشباك موديل 2020 "فبريكا"

ظهرت السيارة زوتي Z100 موديل 2020، للبيع على الانترنت عبر احدى الصفحات الالكترونية المتخصصة في مجال السيارات، بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 40 ألف كيلومتر فقط، بالاضافة إلى تمتعها بحالة الفبريكا بصورة كاملة سواء من الداخل أو الخارج.

وتعد هذه السيارة واحدة من اصدارات العلامة التجارية الصينية، والتي تنطلق عبر تصميم خارجي ينتمي إلى عائلة الهاتشباك صغيرة الحجم، حيث قدمت عبر مفهوم رباعي الابواب، بالاضافة إلى مساحة تخزين خلفية تتسع للعديد من الاغراض.

زوتي Z100 موديل 2020

وترتكز السيارة زوتي Z100 على جنوط متعددة الاضلاع، مع وجود سبويلر خلفي أعلى ناحية الزجاج، بالاضافة إلى ظهور السيارة بمقدمة ذات مظهر حاد، حيث تضم مصابيح انسابية واضاءة نهارية على جانبية الصادم الأمامي للسيارة.

زوتي Z100 موديل 2020

وتحتوي السيارة زوتي Z100 على زجاج كهربائي لجميع النوافذ، عجلة قيادة باور، مكيف هواء يدوي، ريموت تحكم، قفل مركزي، مرايات جانبية كهربائية التحكم، راديو ونظام صوتي ترفيهي، مدخل AUX و USB، نظام إيموبليزر ضد السرقة، إنذار.

زوتي Z100 موديل 2020

وزودت السيارة زوتي Z100 موديل 2020 بوسائد هوائية للحماية، وفرمل مانعة للانغلاق ABS، وتستمد السيارة قوتها من محرك سعة 1000 سي سي، يمكنه ضخ قوة إجمالية قدرها 75 حصانا و90 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات "مانيوال" 5 غيار يعمل عبر تقنية الدفع الأمامي للعجلات.

زوتي Z100 موديل 2020

سعر السيارة زوتي Z100 موديل 2020

ظهرت السيارة زوتي Z100 موديل 2020 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع للبيع على الانترنت بسعر يبلغ 240 ألف جنيه.