تخفيض يتجاوز 550 ألف جنيه لأسعار هذه السيارة .. تفاصيل

انخفضت القائمة السعرية الرسمية لجميع سيارات كيا الكورية الجنوبية المقدمة في السوق المصري، ومنها النسخة الرياضية التي تنتمي إلى عائلة الـ SUV متعددة الاستخدام "سورينتو"، حيث شهدت تخفيض سعري هو الأكبر حيث بلغ 550 ألف جنيه.

يقدم موقع "صدى البلد" الاسعار الرسمية للسيارة كيا سورينتو بعد التخفيضات، وعرض ابرز مواصفاتها الفنية والتجهيزات

تتسارع السيارة كيا سورينتو من نقطة الثبات 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تستغرق 8.5 ثانية، بينما يقدر استهلاكها من الوقود بنسبة 6.7 لترات وذلك عندما تخوض مسافات إجمالية قدرها 100 كيلومتر.

كيا سورينتو

وتأتي السيارة كيا سورينتو بمحرك هجين، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 230 حصانا، و350 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع، عبر علبة تروس أوتوماتيكية الأداء تتكون من 6 سرعات.

كيا سورينتو

وتنتمي السيارة كيا سورينتو للفئة الرياضية مع تمتعها بمساحة داخلية رحبة، كما تضم شاشة تعمل باللمس، مكيف هواء متعدد المناطق، مقاعد كهربائية، حساسات حركة، كاميرا، عجلة قيادة مالتي فانكشن، وسائد هوائية، باقة من تقنيات المكابح وأدوات مساعدة قائد المركبة، مثبت سرعة، جنوط رياضية، اضاءة LED، زر تشغيل وايقاف المحرك، بصمة.

كيا سورينتو

الأسعار الرسمية للسيارة كيا سورينتو بعد تخفيضات وصلت لـ 550 ألف جنيه

تقدم السيارة كيا سورينتو بعد التخفيضات الرسمية بقيدنة إجمالية قدرها 3 مليون و199 ألف و900 جنيه بدلاً من 3 مليون و749 ألف و900 جنيه، وذلك عن فئة TOP LINE المقدمة محليًا.