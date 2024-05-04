عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

تخفيض يتجاوز 550 ألف جنيه لأسعار هذه السيارة .. تفاصيل

كيا سورينتو
كيا سورينتو

انخفضت القائمة السعرية الرسمية لجميع سيارات كيا الكورية الجنوبية المقدمة في السوق المصري، ومنها النسخة الرياضية التي تنتمي إلى عائلة الـ SUV متعددة الاستخدام "سورينتو"، حيث شهدت تخفيض سعري هو الأكبر حيث بلغ 550 ألف جنيه.

تخفيض 350 ألف جنيه.. أسعار كيا إكسيد موديل 2024 في مصر

رسميًا انطلاق كيا بيكانتو 2024 الشكل الجديد .. تفاصيل

تخفيض يصل لـ 440 ألف جنيه.. أسعار كيا سبورتاج 2024

كيا سيراتو 2011 "أعلى فئة فتحة سقف" فبريكا .. بأفضل سعر

يقدم موقع "صدى البلد" الاسعار الرسمية للسيارة كيا سورينتو بعد التخفيضات، وعرض ابرز مواصفاتها الفنية والتجهيزات

 

تتسارع السيارة كيا سورينتو من نقطة الثبات 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تستغرق 8.5 ثانية، بينما يقدر استهلاكها من الوقود بنسبة 6.7 لترات وذلك عندما تخوض مسافات إجمالية قدرها 100 كيلومتر.

 كيا سورينتو 

وتأتي السيارة كيا سورينتو بمحرك هجين، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 230 حصانا، و350 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع، عبر علبة تروس أوتوماتيكية الأداء تتكون من 6 سرعات.

 كيا سورينتو 

وتنتمي السيارة كيا سورينتو للفئة الرياضية مع تمتعها بمساحة داخلية رحبة، كما تضم شاشة تعمل باللمس، مكيف هواء متعدد المناطق، مقاعد كهربائية، حساسات حركة، كاميرا، عجلة قيادة مالتي فانكشن، وسائد هوائية، باقة من تقنيات المكابح وأدوات مساعدة قائد المركبة، مثبت سرعة، جنوط رياضية، اضاءة LED، زر تشغيل وايقاف المحرك، بصمة.

 كيا سورينتو 

الأسعار الرسمية للسيارة كيا سورينتو بعد تخفيضات وصلت لـ 550 ألف جنيه

 

تقدم السيارة كيا سورينتو بعد التخفيضات الرسمية بقيدنة إجمالية قدرها 3 مليون و199 ألف و900 جنيه بدلاً من 3 مليون و749 ألف و900 جنيه، وذلك عن فئة TOP LINE المقدمة محليًا.

 كيا سورينتو 
سيارات كيا سيارات كيا الكورية سورينتو الأسعار الرسمية تخفيضات اسعار كيا سورينتو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ننشر أول صورة للمتهمين بسرقة هاتف محمول صحفي فلسطيني

رسالة نارية من سيد عبد الحفيظ لـ عبدلله السعيد.. ماذا حدث؟

انخفاض كبير في أسعار السكر والأرز بعد استيراد 500 ألف طن.. اعرف بكام

200 جنيه.. تعليق ساخر من سيد عبد الحفيظ على ركلة جزاء للزمالك

غرة شهر ذو القعدة وموعد عيد الأضحى 2024.. البحوث الفلكي يحدد التوقيت

9 أيام إجازة بأمر الحكومة|مفاجأة بشأن عدد أيام عطلة عيد الأضحى 2024

بيان عاجل من القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية بشأن وفاة ابن البرهان

السعودية.. وفاة الأمير ‎بدر بن عبدالمحسن

موضوعات متعلقة

من غير زيادة .. أسعار ميتسوبيشي اتراج موديل 2024 الرسمية الجديدة

للمرة الثانية.. ثبات أسعار ميتسوبيشي إكسابندر العائلية | اعرف بكام

أرخص سيارة أوتوماتيك موديل 2024 في مصر .. كم سعرها ؟

أسعار جاك JS4 موديل 2024 بعد تخفيض 190 ألف جنيه .. صور

سيارة أوتوماتيك 2024 "كسر زيرو" هاي لاين .. بأرخص سعر

رينو لوجان موديل 2015 "فبريكا" أوتوماتيك .. بهذا السعر

بدون أوفر برايس .. أسعار ميتسوبيشي اكليبس كروس 2024 الرسمية

تخفيض 350 ألف جنيه.. أسعار كيا إكسيد موديل 2024 في مصر

ترشيحاتنا

تحليل| عاصفة الإصابات ونشاز الإيقاع يضرب ليفربول في أحلام يقظة البطولات أمام نار المباريات

ليفربول يحدد بديل محمد صلاح من الدوري الإسباني.. تفاصيل

إلغاء الإعفاءات الضريبية ورقة ضغط أمريكية على الجامعات لوقف المظاهرات المؤيدة لفلسطين

الأهلي بالقوة الضاربة في مواجهة الجونة بالدوري

المطران شامي يترأس قداس سبت النور بالإسكندرية |صور

سكان رفح الفلسطينية يعتمدون على المساعدات المصرية بنسبة 100%


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الملكة رانيا تخطف الأنظار بإطلالة مميزة.. شاهد

تنظيف الكلى من السموم واستعادة حيوية الجسم بـ 8 مواد طبيعية

احتفالا بشم النسيم .. تامر حسني يشعل حفل العين السخنة بحضور كامل العدد

طريقة عمل فطائر الكفتة باللبن.. جديدة وغير تقليدية

فيديو

الأهلي الأفضل والخطيب صديقي.. تصريحات مثيرة لفوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي

مصر على الطريق الصحيح.. فيتش ترفع التصنيف الائتماني الإيجابي| شاهد

إجراءات وقرارات سعودية قبل موسم حج 2024.. تحذيرات للمسافرين

سأغني بالعربية وأتمنى مقابلة صلاح.. شبيه مبارك الهندي يعلق على شهرته بمصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

نهال علام

نهال علام تكتب: كيرياليسون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: مكاتب التأهيل في مرمى النيران

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بين العيد والحدود

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحلى من الشرف مفيش.. ذكرى ميلاد توفيق الدقن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميلاد شيرين أبو عاقلة

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: التضخم يواجه أسطورة الحلم الأمريكي

أحمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: رثاء محمد العزب.. فراق صعب لروح طيبة

اﻟﻤﺰﻳﺪ