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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

تخفيض 350 ألف جنيه.. أسعار كيا إكسيد موديل 2024 في مصر

كيا إكسيد موديل 2024
كيا إكسيد موديل 2024

شهدت الفئة الأولى من السيارة كيا إكسيد موديل 2024 تراجعًا في أسعارها الرسمية بقيمة إجمالية قدرها 350 ألف جنيه، بينما تراجعت الفئة الثانية بقيمة بلغت 340 ألف جنيه، وانخفضت أسعار الفئة الثالثة بنفس مقدار الفئة الأولى.

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وتبدأ اسعار السيارة كيا إكسيد موديل 2024 بعد التخفيضات الجديدة من مليون و399 ألف و900 جنيه بدلاًمن مليون و429 ألف و900 جنيه، وصولًا إلى مليون و599 ألف و900 جنيه للفئة "توب لاين" عالية التجهيزات.

كيا إكسيد موديل 2024

ويقدم موقع "صدى البلد" في هذا السياق الاسعار الرسمية للسيارة كيا إكسيد موديل 2024 بعد التخفيضات بالاضافة إلى عرض ابرز المواصفات

كيا إكسيد موديل 2024

القدرات الفنية للسيارة كيا إكسيد موديل 2024

 

  • ناقل سرعات أوتوماتيك 7 غيار "دبل كليتش".
  • محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر.
  • سعة 1500 سي سي "تيربو".
  • قوة إجمالية 160 حصانا.
  • عزم الدوران 253 نيوتن متر.
  • استهلاك الوقود 6 لكل 100 كيلومتر.
  • تسارع السيارة من 0 لـ 100 كم/ساعة في 9.2 ثانية.
كيا إكسيد موديل 2024

الأسعار الرسمية للسيارة كيا إكسيد موديل 2024 بعد التخفيضات الجديدة 

 

الفئة الأولى موديل 2024 بسعر مليون و399 ألف و900 جنيه بدلاًمن مليون و429 ألف و900 جنيه.

الفئة الثانية موديل 2024 بسعر مليون و499 ألف و900 جنيه بدلاً من مليون و499 ألف و900 جنيه.

الفئة الثالثة موديل 2024 بسعر مليون و599 ألف و900 جنيه بدلاً من مليون و599 ألف و900 جنيه.

كيا إكسيد موديل 2024
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