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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أرخص سيارة أوتوماتيك موديل 2022 .. اعرف السعر

لادا جرانتا موديل
لادا جرانتا موديل 2022

تتصدر السيارة لادا جرانتا قائمة السيارات الأرخص سعرًا في سوق المستعمل، حيث تشتهر محليًا بالناحية الإقتصادية، بالاضافة إلى تصميم عصري من فئة السيدان، إلى جانب احتوائها على عدد كبير من التجهيزات بحسب الفئات.

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وظهرت إحدى سيارات لادا جرانتا موديل 2022 للبيع على الانترنت، حيث تباع السيارة بحالة المستعمل بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 50 ألف كيلومتر، مع تمتعها بمفهوم الفبريكا من الداخل والخارج، إلى جانب انتمائها للفئة FULL OPTIONS.

لادا جرانتا موديل 2022

وتأتي السيارة لادا جرانتا موديل 2022 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع، بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء 4 غيار، مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات، بالاضافة إلى محرك 1600 سي سي 4 سلندر، و145 نيوتن متر من عزم الدوران، وقوة إجمالية قدرها 98 حصان.

لادا جرانتا موديل 2022

تأتي السيارة لادا جرانتا موديل 2022 بقياسات هيكلية بلغت 1700 مم للعرض الكلي، وبارتفاع يبلغ 1500 مم، بالاضافة إلى نسبة طول كلي بلغت 4268 مم، ومساحة تخزين خلفية تتسع لـ 520 لتر، بالاضافة إلى خزان وقود سعة 50 لتر، وقاعدة عجلات طولها 2476 مم.

 

ودعمت السيارة لادا جرانتا موديل 2022 للفئة كاملة التجهيزات بوسائد هوائية للحماية بعدد 2 للمقعد الأمامي والسائق، بالاضافة فرامل مانعة للانغلاق ABS، برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، نظام إيموبليزر مانع للسرقة، قفل مركزي، ريموت تحكم.

لادا جرانتا موديل 2022

وتضم السيارة لادا جرانتا موديل 2022 مكيف هواء يدوي، نوافذ كهربائية، زجاج خلفي مظلل، نظام صوتي ترفيهي مع 4 مكبرات، مدخل USB، بلوتوث، عجلة قيادة باور ستيرنج، مرايات كهربائية التحكم مجعومة بإشارات ضوئية، انذار، جنوط.

 

سعر السيارة لادا جرانتا موديل 2022

 

ظهرت السيارة لادا جرانتا موديل 2022 للبيع على الانترنت، عبر إحدى الصفحات المتخصصة في مجال السيارات، بسعر يبلغ 420 ألف جنيه.

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