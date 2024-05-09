مطار الأقصر يحصل على شهادة تجديد الترخيص لمدة عامين

هنأ الطيار أحمد منصور رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات جميع العاملين بمطار الأقصر الدولي بالحصول على شهادة تجديد الاعتماد من جانب سلطة الطيران المدنى المصرى وذلك بترخيص مطار الأقصر الدولى للعمل كمطار دولى حتى عام 2026، وفقا لمتطلبات المنظمة العالمية للطيران المدنى " إيكاو" الممثلة فى سلطة الطيران المدنى المصري ، طبقا للمواصفات العالمية والمعايير الدولية.

تطوير كافة الخدمات

وأشار منصور إلى أن حصول المطار على هذه الشهادة يعكس الجهود المبذولة من جانب العاملين وعملهم المستمر بتطوير كافة الخدمات وتقديمها على أكمل وجه للمسافرين عبر المطار بما يسهم في الحفاظ على مكانته التنافسية بين مصاف المطارات الدولية السياحية، مضيفًا أن المطارات المصرية تخضع دائما بشكل مستمر للتفتيش الدوري، من قبل سلطة الطيران المدنى المصرى وذلك للتأكد من إلتزامها باتباع كافة المواصفات والمعايير الموصى بها من جانب منظمة الطيران المدني الدولية "إيكاو".