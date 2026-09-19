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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

هيئة قضايا الدولة تعلن عن وظائف بنظام الندب في عدد من التخصصات

وظائف
وظائف
محمد غالي

أعلنت هيئة قضايا الدولة عن فتح باب التقديم لشغل عدد من الوظائف بنظام الندب، وذلك للعاملين بالجهات والوزارات الحكومية الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية.

وظائف

وتشمل الوظائف المعلن عنها عددا من التخصصات، من بينها:

باحث قانون.
باحث تمويل ومحاسبة.
باحث تنمية إدارية.
عدد من الوظائف الكتابية والحرفية.

موعد وطريقة التقديم

يبدأ التسجيل إلكترونيا اعتبارا من 21 سبتمبر وحتى 5 أكتوبر، وذلك من خلال المنصة الرسمية للتقديم:

jobs.sla.gov.eg

ويشترط لقبول الطلب استيفاء جميع المستندات المطلوبة، على أن تكون معتمدة من جهة العمل ومختومة بخاتم شعار الجمهورية، وفقا للضوابط والمعايير المحددة في الإعلان.

وظائف

شروط وضوابط التقديم

يقتصر التقديم على العاملين بالجهات والوزارات الحكومية الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، مع ضرورة استيفاء الشروط والضوابط المقررة.

 1. السن

يشترط ألا تزيد سن المتقدم على 45 عاما وقت التقديم، على أن يتم احتساب السن ومطابقته وفقا لتاريخ الميلاد المثبت بالرقم القومي.

 2. نظام شغل الوظيفة

يتم شغل الوظائف المعلن عنها خلال هذه الدورة بنظام الندب فقط، مع ضرورة تقديم موافقة رسمية وصريحة من جهة عمل المتقدم على الندب.

 3. الكفاءة والمهارات

يشترط توافر القدرة على أداء الأعمال الإدارية، وتنظيم وأرشفة الملفات وحفظ السجلات، إلى جانب إجادة استخدام الحاسب الآلي، ولا سيما برامج Microsoft Office وExcel، مع ضرورة اجتياز المقابلة الشخصية المقررة.

وظائف

المستندات المطلوبة

يجب تقديم المستندات المطلوبة بصورة واضحة وحديثة، وأن تكون معتمدة من جهة العمل ومختومة بخاتم شعار الجمهورية.

بطاقة الرقم القومي

تقديم صورة واضحة وسارية من بطاقة الرقم القومي، تشمل الوجهين الأمامي والخلفي، على أن تكون في ملف واحد أو صورة مجمعة.

مستند موافقة جهة العمل

تقديم أصل موافقة جهة العمل الصريحة على الندب، على أن تكون الموافقة معتمدة ومختومة بخاتم شعار الجمهورية.

بيان الحالة الوظيفية

تقديم بيان حالة وظيفية حديث ومعتمد، موضحا به المسمى الوظيفي، والدرجة الوظيفية، والمجموعة النوعية، وتاريخ التعيين، مع بيان حالة الخدمة وعدم الانقطاع.

تقارير الكفاية

تقديم تقارير الكفاية عن آخر سنتين، على أن يكون التقدير «ممتاز» في كل من التقريرين، وفقا لما هو مقرر في شروط الإعلان.

بيان الجزاءات والأحكام

تقديم إفادة رسمية حديثة ومعتمدة توضح الجزاءات الموقعة على المتقدم وأسبابها، بالإضافة إلى الأحكام الجنائية أو التأديبية، إن وجدت.

بيان الإجازات

تقديم بيان رسمي ومعتمد بجميع الإجازات الخاصة بدون مرتب والإجازات المرضية طوال مدة الخدمة.

وظائف

مراحل فحص الطلبات

تمر طلبات المتقدمين بمراحل الفحص والمراجعة للتأكد من استيفاء الشروط وصحة المستندات المقدمة، وتشمل:

 المرحلة الأولى: الفحص الأولي

تتم مراجعة بيانات المتقدم والمستندات المقدمة للتحقق من استيفاء البيانات الأساسية والشروط المعلنة، بما في ذلك السن وصحة المستندات.

 المرحلة الثانية: الفحص الإداري

تخضع الطلبات للمراجعة الإدارية للتأكد من مطابقة جهة العمل والدرجة الوظيفية والتقارير والمستندات المقدمة للضوابط المحددة في الإعلان.

 المرحلة الثالثة: المفاضلة

تتم المفاضلة بين المتقدمين وفقا للمعايير والضوابط التي تحددها الجهة المختصة، وبما يتوافق مع قواعد الاختيار المقررة.

 المرحلة الأخيرة: المقابلة الشخصية

يتم دعوة من تنطبق عليهم الشروط وتقرر الجهة المختصة استكمال إجراءاتهم لإجراء المقابلة الشخصية، تمهيدا لاستكمال الإجراءات الخاصة بالندب وفقا للقواعد المنظمة.

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