فرصة عمل ببنك مصر.. تفاصيل الوظيفة والشروط والمهام المطلوبة

​أعلن بنك مصر، عن طرح فرصة وظيفية جديدة تستهدف أصحاب الخبرات والكفاءات في مجالات الخدمات المصرفية، والتسويق، والمنتجات الاستثمارية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية البنك لدعم نمو محفظة المنتجات الاستثمارية، وتعزيز انتشارها عبر شبكة فروعه المختلفة، إلى جانب تنفيذ الحملات التسويقية المتطورة، وتحليل أداء المبيعات بدقة لضمان تحقيق المستهدفات الاستراتيجية.

​أبرز مهام ومسؤوليات الوظيفة

و​تتضمن الوظيفة منظومة واسعة من المهام التشغيلية والتسويقية والتحليلية، والتي تشمل ما يلي:

​إعداد المحتوى التسويقي: صياغة وإعداد المحتوى والمواد التسويقية الخاصة بالمنتجات الاستثمارية بما يتوافق مع إرشادات إدارة اتصالات الشركات، وتبسيط العروض والمزايا لتكون سهلة الاستخدام داخلياً وخارجياً.

​التشغيل والحملات التسويقية: تنفيذ الجوانب التشغيلية للحملات بالتنسيق مع إدارة اتصالات الشركات وقنوات البنك الداخلية، فضلاً عن تنفيذ الفعاليات والأنشطة التسويقية داخل الفروع لتحفيز الإقبال.

​إدارة المحتوى الرقمي: إدارة وتحديث محتوى الموقع الإلكتروني والشبكة الداخلية للبنك، ويشمل ذلك تحديث الأسعار، مؤشرات الأداء، ونشرات الإصدار.

​الدعم الميداني للفروع: إجراء زيارات ميدانية لفروع البنك لتعزيز التواصل والتفاعل، والرد الفوري على كافة استفسارات الفروع بشأن المنتجات الاستثمارية.

​متابعة وتحليل الأداء: تحديد المستهدفات الخاصة بالفروع، إعداد تقارير ومتابعة أداء المبيعات مقارنة بالمستهدفات، وتحليل الفجوات لدعم صانعي القرار.

​تحليل السوق: جمع وتحليل بيانات السوق المتعلقة بمختلف المنتجات الاستثمارية، ودعم فريق حلول استثمار العملاء (Client Investment Solutions) بالمواد الموحدة والمخصصة لتعزيز التفاعل مع العملاء.

ال​شروط والاشتراطات الأساسية للتقديم

و​يشترط في المتقدم للوظيفة توافر حزمة من المهارات والخبرات العملية والعلمية، أبرزها:

​خبرة العمل: امتلاك خبرة عملية تتراوح بين سنتين إلى 5 سنوات في مجالات الخدمات المصرفية، أو التسويق، أو المنتجات الاستثمارية.

​المعرفة التخصصية: فهم جيد لطبيعة المنتجات الاستثمارية، والإلمام بمبادئ وأدوات التسويق الرقمي.

​مهارات التحليل والبيانات: القدرة على تقديم رؤى وتحليلات دقيقة حول السوق بالاعتماد على البيانات، وامتلاك مهارات قوية في التحليل وإعداد لوحات متابعة الأداء (Dashboards).

​مهارات التواصل: القدرة العالية على العرض، والتقديم، والتواصل الفعال.

​اللغات: إجادة اللغة الإنجليزية قراءة وكتابة وتحدثاً بشكل تام.

​المؤهلات والخبرات الإضافية المميزة

و​تعد العناصر التالية ميزات إضافية لتعزيز فرص القبول في الوظيفة:

​خبرة سابقة في تسويق المنتجات المصرفية، المبيعات، أو خدمة العملاء.

​خبرة سابقة في مجالات التدريب، التوجيه (Coaching)، أو العمل الميداني.

​خبرة سابقة في مجالات التدريب، التوجيه (Coaching)، أو العمل الميداني. ​إتقان استخدام أدوات التحليل والتنظيم المتقدمة مثل Power BI، وأنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM)، وأدوات تحليل بيانات العملاء.

​حصول المتقدم على شهادات مهنية معتمدة في مجالات التسويق، التسويق الرقمي، أو إدارة الأعمال.

​وتجمع هذه الوظيفة بين قطاعات حيوية متعددة تشمل العمل المصرفي، وتطوير المنتجات، والتحليل الرقمي، مما يمثل محطة هامة للمحترفين الراغبين في تطوير مسيرتهم المهنية داخل القطاع المصرفي المصري.