قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فتحي سند ينتقد توتنهام بعد الخسارة أمام أستون فيلا
إياد الموسمي: معارك شرسة في الساحل الغربي باليمن للسيطرة على جبال باب المندب
الناتو يختتم مناورات "درع القطب الشمالي" في جرينلاند بمشاركة 11 دولة
الإندبندنت: 340 حادثة لطائرات مسيّرة قرب مواقع عسكرية بريطانية خلال 12 شهرًا
هانتر بايدن: إسرائيل سمحت عمدًا بوقوع هجوم 7 أكتوبر لتنفيذ مخططاتها في غزة
الدولار واليورو.. سعر العملات الأجنبية الآن
بوليتيكو: برلين تكبح أسعار الوقود بالضرائب والضغط على شركات النفط
بوليتيكو: منع موظفينا من دخول البيت الأبيض بعد قرار ترامب
أعشق مصر.. سلاف فواخرجي تكشف لـ«صدى البلد» كواليس نجاح «أرض الملائكة».. وتتحدث عن فلسطين وغزة وعودة أصالة | فيديو
تشييع جثامين 11 من قوات الجيش السوري قتلوا في انفجار بـ ريف دير الزور
أيمن الشريعي: علي محمود يمتلك الموهبة والثبات الانفعالي وسيكون له شأنا كبيرا
تأهب في الناتو ومخاوف من تعبئة واسعة.. أوروبا تستعد لاحتمالات تصعيد روسي بعد الانتخابات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

فرصة عمل ببنك مصر.. تفاصيل الوظيفة والشروط والمهام المطلوبة

بنك مصر
بنك مصر
قسم الخدمات

​أعلن بنك مصر، عن طرح فرصة وظيفية جديدة تستهدف أصحاب الخبرات والكفاءات في مجالات الخدمات المصرفية، والتسويق، والمنتجات الاستثمارية. 

وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية البنك لدعم نمو محفظة المنتجات الاستثمارية، وتعزيز انتشارها عبر شبكة فروعه المختلفة، إلى جانب تنفيذ الحملات التسويقية المتطورة، وتحليل أداء المبيعات بدقة لضمان تحقيق المستهدفات الاستراتيجية.

بعد رفع العائد.. بنك مصر يعيد رسم خريطة الادخار بشهادات جديدة ومزايا متنوعة

​أبرز مهام ومسؤوليات الوظيفة

و​تتضمن الوظيفة منظومة واسعة من المهام التشغيلية والتسويقية والتحليلية، والتي تشمل ما يلي:

​إعداد المحتوى التسويقي: صياغة وإعداد المحتوى والمواد التسويقية الخاصة بالمنتجات الاستثمارية بما يتوافق مع إرشادات إدارة اتصالات الشركات، وتبسيط العروض والمزايا لتكون سهلة الاستخدام داخلياً وخارجياً.

​التشغيل والحملات التسويقية: تنفيذ الجوانب التشغيلية للحملات بالتنسيق مع إدارة اتصالات الشركات وقنوات البنك الداخلية، فضلاً عن تنفيذ الفعاليات والأنشطة التسويقية داخل الفروع لتحفيز الإقبال.

بنك مصر 2026

​إدارة المحتوى الرقمي: إدارة وتحديث محتوى الموقع الإلكتروني والشبكة الداخلية للبنك، ويشمل ذلك تحديث الأسعار، مؤشرات الأداء، ونشرات الإصدار.

​الدعم الميداني للفروع: إجراء زيارات ميدانية لفروع البنك لتعزيز التواصل والتفاعل، والرد الفوري على كافة استفسارات الفروع بشأن المنتجات الاستثمارية.

​متابعة وتحليل الأداء: تحديد المستهدفات الخاصة بالفروع، إعداد تقارير ومتابعة أداء المبيعات مقارنة بالمستهدفات، وتحليل الفجوات لدعم صانعي القرار.

فتح حساب بنك مصر

​تحليل السوق: جمع وتحليل بيانات السوق المتعلقة بمختلف المنتجات الاستثمارية، ودعم فريق حلول استثمار العملاء (Client Investment Solutions) بالمواد الموحدة والمخصصة لتعزيز التفاعل مع العملاء.

ال​شروط والاشتراطات الأساسية للتقديم

و​يشترط في المتقدم للوظيفة توافر حزمة من المهارات والخبرات العملية والعلمية، أبرزها:

​خبرة العمل: امتلاك خبرة عملية تتراوح بين سنتين إلى 5 سنوات في مجالات الخدمات المصرفية، أو التسويق، أو المنتجات الاستثمارية.

بنك مصر

​المعرفة التخصصية: فهم جيد لطبيعة المنتجات الاستثمارية، والإلمام بمبادئ وأدوات التسويق الرقمي.

​مهارات التحليل والبيانات: القدرة على تقديم رؤى وتحليلات دقيقة حول السوق بالاعتماد على البيانات، وامتلاك مهارات قوية في التحليل وإعداد لوحات متابعة الأداء (Dashboards).

​مهارات التواصل: القدرة العالية على العرض، والتقديم، والتواصل الفعال.

​اللغات: إجادة اللغة الإنجليزية قراءة وكتابة وتحدثاً بشكل تام.

تحذير هام من بنك مصر لملايين العملاء

​المؤهلات والخبرات الإضافية المميزة

و​تعد العناصر التالية ميزات إضافية لتعزيز فرص القبول في الوظيفة:

  • ​خبرة سابقة في تسويق المنتجات المصرفية، المبيعات، أو خدمة العملاء.
    ​خبرة سابقة في مجالات التدريب، التوجيه (Coaching)، أو العمل الميداني.
  • ​إتقان استخدام أدوات التحليل والتنظيم المتقدمة مثل Power BI، وأنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM)، وأدوات تحليل بيانات العملاء.
بنك مصر
  • ​حصول المتقدم على شهادات مهنية معتمدة في مجالات التسويق، التسويق الرقمي، أو إدارة الأعمال.

​وتجمع هذه الوظيفة بين قطاعات حيوية متعددة تشمل العمل المصرفي، وتطوير المنتجات، والتحليل الرقمي، مما يمثل محطة هامة للمحترفين الراغبين في تطوير مسيرتهم المهنية داخل القطاع المصرفي المصري.

بنك مصر وظائف بنك مصر وظيفة بنك مصر وظائف البنوك التسويق وظيفة تسويق فرصة عمل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاهلي والزمالك

بطلب من الأهلي.. تحرك جديد لاستقدام حكام أجانب لقمة الأهلي والزمالك

أسعار الدواجن

بعد الارتفاعات الأخيرة.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت

خناقة قمة السيدات

زلزال السداسية.. كواليس خناقة شوارع في قمة السيدات بين الأهلي والزمالك

محمد صلاح

فرج عامر عن تصريحات مدرب طرابزون : صلاح هو اللي عمل في نفسه كده

حمدي الوزير

رأيت الله ورحمته.. ابنة حمدي الوزير تكشف تفاصيل حالتها الصحية بعد جراحة قلب مفتوح

أسعار الطماطم

تراجع مفاجئ فى أسعار الطماطم الآن بالأسواق.. كم وصل سعر الكيلو؟

صن داونز واهلي جدة

موعد مباراة الأهلي السعودي وصن داونز والقناة الناقلة

عمر جابر وكوكسال بابا

عمر جابر رفقة كوكسال بابا في أحدث ظهور

ترشيحاتنا

رافينيا

برشلونة يقترب من تمديد عقد رافينيا حتى 2030

المدير الفني لمنتخب أنجولا

أليو سيسيه يعلن قائمة منتخب أنجولا لتصفيات كأس أمم أفريقيا

الزمالك

نجم الزمالك السابق: الأداء ممكن يتحسن.. والنتيجة هي الأهم في الفترة الحالية

بالصور

إيمان العاصي تتألق بإطلالة سوداء لافتة في حفل دير جيست.. صور

إيمان العاصي
إيمان العاصي
إيمان العاصي

بعد إعلان انفصالها.. دعاء صلاح تعلن مفاجأة عودتها في الشتاء بجلسة تصوير جديدة

دعاء صلاح
دعاء صلاح
دعاء صلاح

وصفة سريعة ومشبعة.. طريقة عمل سلطة التونة بالمكرونة

طريقة عمل سلطة التونة بالمكرونة
طريقة عمل سلطة التونة بالمكرونة
طريقة عمل سلطة التونة بالمكرونة

تكريم نجوم الفن والإعلام في مهرجان دير جيست 2026.. صور

أحمد عز
أحمد عز
أحمد عز

فيديو

ياسمين عبد العزيز

ياسمين عبد العزيز عن إيرادات «خلي بالك من نفسك»: كل الأرقام اللي بتنزل دي مش الحقيقية |خاص

مدير مدرسة السادات الثانوية بالمحلة

بعد اعتذار طالب وولي أمره عن فيديو المعلمة.. أول تعليق من مديرة مدرسة بالمحلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: إيران تستعمل الحوثيين في ضرب اقتصاديات النفط في الشرق الأوسط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

المزيد