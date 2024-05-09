من العراق.. استهداف قاعدة اليفالط الصهيونية بالأراضي المحتلة

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق استهداف قاعدة اليفالط الصهيونية بالأراضي المحتلة اليوم الخميس، بواسطة الطيران المسيّر.

وأكدت في بيان أن المقاومة الإسلامية مستمرة في دكّ معاقل الأعداء.

وكانت المليشيات المسلحة في العراق اعلنت في وقت سابق من اليوم الخميس، استهداف قاعدة نيفاتيم الإسرائيلية في بئر السبع بواسطة الطائرات المسيرة.

وقالت المقاومة الإسلامية العراقية، في بيان لها عبر قناتها على تليجرام: "استمراراً لنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرة لأهلنا في غزة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق قاعدة نيفاتيم الصهيونية في بئر السبع بأراضينا المحتلة فجر اليوم الخميس، بواسطة الطيران المسير".